Basket | Mondiali 2019 | presentazione quarti di finale di oggi 11 settembre Che sfida

Australia-Repubblica Ceca oggi - Mondiali Basket 2019 : orario d'inizio : oggi (11 settembre) andranno in scena gli ultimi due quarti di finale dei Mondiali di basket 2019. L'ultimo match di questa fase si disputerà alle ore 15.00 tra Australia-Repubblica Ceca. I ragazzi di Andrej Lemanis hanno avuto un percorso perfetto sin qui con cinque vittorie in altrettante gare. La squadra guidata da Ronen Ginzburg, invece, sono riusciti a trionfare solo in tre dei match disputati in questa competizione iridata.

Stati Uniti-Francia oggi - Mondiali Basket 2019 : orario d'inizio e come vederla in tv e streaming : Arriva il giorno di Stati Uniti-Francia, terzo quarto di finale dei Mondiali di basket 2019, anche se appartiene alla parte alta del tabellone. Ad aspettare una delle due squadre c'è l'Argentina, ieri vittoriosa in maniera eccezionale sulla Serbia. Se Team USA arriva a questo incontro con cinque successi alle spalle (anche se una partita, contro la Turchia, ha rischiato di perderla), la Francia ha ceduto di fronte all'Australia

Basket - Mondiali 2019 oggi in tv : orari e programma dei quarti di finale. Il calendario completo : Seconda giornata dei quarti di finale dei Mondiali di Basket 2019 in arrivo in terra cinese: a Dongguan e Shanghai si va a completare il quadro delle formazioni che, venerdì, ritroveremo a Pechino in semifinale. Si comincia alle 13, con la sfida tra Stati Uniti e Francia, con gli americani chiamati a confermare i progressi visti nelle ultime due partite contro Grecia e Brasile soprattutto sul piano dell'interpretazione tattica di quanto

Mondiali Basket 2019 – Ricky Rubio trascina la Spagna sulla Polonia : è il miglior assistman della storia della competizione : La Spagna supera la Polonia 90-78 e accede alla semifinale dei Mondiali di Basket 2019 trascinata da Ricky Rubio: il playmaker firma 9 assist e diventa il miglior assistman della storia della competizione Dopo l’impresa dell’Argentina sulla Serbia, i Mondiali di Basket 2019 vedono un’altra squadra in semifinale. La Spagna di coach Scariolo ha superato la Polonia 90-78 trascinata da uno straordinario Ricky Rubio capace di mettere insieme 19 ...

VIDEO Argentina-Serbia 97-87 - Mondiali Basket : highlights e sintesi - impresa dell’Albiceleste che vola in semifinale : L’Argentina ha compiuto un’autentica impresa e ha sconfitto la Serbia per 97-87 nei quarti di finale dei Mondiali 2019 di basket, l’Albiceleste è riuscita a battere una delle grandi favorite per la conquista del titolo grazie a un ultimo quarto di spessore dove Scola e Campazzo si sono letteralmente superati. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Argentina-Serbia. VIDEO highlights Argentina-Serbia 97-87 ...

VIDEO Spagna-Polonia 2019 - Mondiali Basket 2019 : highlights e sintesi - le Furie Rosse volano in semifinale : La Spagna ha sconfitto la Polonia per 90-78 e si è qualificata alle semifinali dei Mondiali 2019 di basket, le Furie Rosse hanno confermato il pronostico della vigilia e hanno sconfitto i biancorossi anche se la partita è rimasta in bilico fino all’inizio dell’ultimo quarto dove Ricky Rubio e compagni sono riusciti a fare la definitva differenza. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Spagna-Polonia 90-78, quarto di ...

LIVE Spagna-Polonia 90-78 Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : gli iberici volano in semifinale e aspettano una tra Australia e Repubblica Ceca! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. Gli iberici passano su un’ottima Polonia che ha tenuto il campo per oltre tre quarti di gara. Da segnalare che con i 9 assist di oggi Rubio diventa il miglior assistman di sempre dei Mondiali! FINITA! Spagna batte Polonia 90-78. 90-78 Altro giro in lunetta per Waczynski ...

LIVE Spagna-Polonia 67-58 Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : le Furie Rosse provano l’allungo nel terzo periodo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72-63 2/3 per Ponitka dalla lunetta. 72-61 W. Hernangomez segna con fallo e converte il libero. 69-61 W. Hernangomez sfrutta la sua stazza in area e appoggia sul bel passaggio di Llull. 67-61 Gioco da tre punti di Slaughter e Polonia ancora in partita. INIZIA L’ULTIMO QUARTO! 67-58 Ultimo possesso gestito male dai polacchi e il terzo periodo si chiude con il contropiede vincente ...

LIVE Spagna-Polonia 46-41 Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : comincia il secondo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-52 Kulig chirurgico da tre, la difesa spagnola continua a concedergli tiri. 62-49 Si iscrive finalmente a referto anche Llull con il palleggio, arresto e tiro. 60-49 Kulig gira intorno a Gasol e appoggia di mano sinistra. 60-47 Semigancio perfetto di Gasol. 58-47 Slaughter prova a rimettere in partita la Polonia. 58-44 RUBIOOOO!! Tiro in sospensione nel traffico appoggiandosi al ...

LIVE Spagna-Polonia 46-41 Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : i biancorossi tengono bene nel primo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-41 1/2 invece per Rubio ai liberi, si chiude il primo tempo! 45-41 Waczynski preciso dalla lunetta. 45-39 Splendida penetrazione di Politka, primi punti per lui chiamato a trascinare la sua Polonia. 45-37 Gioco da tre punti di Gasol. 42-37 Fernandez dalla distanza prova a scuotere i suoi. 39-37 Cel segna il primo libero e sbaglia il secondo, ma arriva a supporto il tap-in di ...

LIVE Spagna-Polonia 22-18 Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : primo quarto molto frizzante - Furie Rosse ancora con le marce basse : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-18 Sul tentativo mancato di Llull da lontanissimo si chiude il primo quarto. 22-18 Azione identica a quella precedente e altri due punti per Willy Hernangomez. 20-18 W. Hernangomez sposta regolarmente il suo marcatore e trova un canestro comodo. 18-18 Kulig con chilometri di spazio non può non prendersi il tiro da tre e fa bene. 18-15 Koszarek appena entrato si mette in ritmo con la ...

Basket - Mondiali 2019 : Campazzo - Scola e Deck fanno il miracolo - Argentina in semifinale - Serbia KO : Quella che va in scena a Dongguan è la storia di un incrocio tra un miracolo e l’ardore eterno dell’Argentina. L’Albiceleste, nei quarti di finale, compie l’impresa che nessuno avrebbe mai pronosticato: elimina la Serbia dai Mondiali di Cina 2019 per 97-87 e, in semifinale, aspetta Stati Uniti o Francia, che saranno in campo domani. Per gli uomini di coach Sergio Hernandez i dominatori sono Facundo Campazzo e Luis Scola, ...

LIVE Argentina-Serbia Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : 97-87 impresa argentina! Scola e compagni sono in semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE. Grazie per averci seguito. Venti punti di un eterno Luis Scola, doppia doppia di Campazzo (18 punti e 12 assist), ma è una prova di squadra sontuosa. Alla Serbia non bastano i 21 punti di Bogdan Bogdanovic. FINISCE QUIIIIIII! ARGENTINA IN semifinale! impresa incredibile degli uomini di Hernandez! 97-87 Lucic segna tutto solo, ma ormai è finita. 97-85 Due liberi di ...