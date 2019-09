Basket | Mondiali 2019 | le qualificate per le Olimpiadi di Tokyo 2020 Spagna e Francia

Fonte : oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Si è concluso con la giornata di oggi il primo passaggio verso ledi. Sono infatti definite le prime sette squadre (Giappone escluso, in quanto Paese ospitante)per la rassegna a cinque cerchi. Gli ultimi due pass che erano rimasti in bilico, quelli europei, sono ora definiti per mezzo della vittoria dell’Australia nel quarto di finale contro la Repubblica Ceca. A portarli a casa sono, seconda e sesta in quel di Rio nel 2016, dopo i successi su Polonia e Stati Uniti. I loro nomi vanno ad aggiungersi a quelli di Team USA e Argentina per l’America (intesa nel suo insieme, con Nord e Sud uniti), della Nigeria per l’Africa, dell’Australia per l’Oceania e dell’Iran per l’Asia. Gli ultimi quattro posti verranno assegnati, tra dieci mesi, da altrettanti tornei Preolimpici: essi avranno luogo tra il 6 e ...

Agenzia_Ansa : #Basket: clamorosa Francia ai Mondiali, elimina i campioni Usa 89-79. La squadra transalpina vola in semifinale con… - Eurosport_IT : TEAM USA FUORI DAL MONDIALE! ???? La Francia interrompe una striscia vincente di 13 anni e va in semifinale con l'A… - SkySportNBA : ? Clamorosa eliminazione di #TeamUSA, che perde dopo 13 anni di imbattibilità in campo internazionale #SkyNBA… -