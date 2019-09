Basket | Mondiale 2019 | Australia in semifinale! Sconfitta 82-70 la Repubblica Ceca Ora

Fonte : oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2019) L’, per la prima volta nella sua storia giocherà una semifinale ai Mondiali di. Lo farà contro la Spagna, venerdì. Decisivo al raggiungimento di tale risultato la vittoria ai danni dellaper 82-70 nell’ultimo quarto di finale in programma. Una partita molto più complicata del previsto, ma che alla fine vede primeggiare gli oceanici con talento ed esperienza internazionale. Fondamentali i 24 punti di Mills, di cui 16 solo nel primo tempo, per mantenere in partita un’stordita. Altrettanto importanti le marcature di Goulding e Bogut nella parte finale di terzo quarto si caricano la squadra sulle spalle e di fatto la portano alla vittoria. Esce a testa altissima dalla competizione iridata lache partiva come squadra di nicchia ma in Cina si è scoperta grande, grazie all’unità di squadra e al talento di ...

Eurosport_IT : TEAM USA FUORI DAL MONDIALE! ???? La Francia interrompe una striscia vincente di 13 anni e va in semifinale con l'A… - SkySport : ? #FIBAWC, #USA fuori dal Mondiale ?? 1° ko da 13 anni in una gara ufficiale ?? Gli highlights ?… - Brutosaaur : RT @SkySport: ? #FIBAWC, #USA fuori dal Mondiale ?? 1° ko da 13 anni in una gara ufficiale ?? Gli highlights ? -