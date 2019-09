Australia-Repubblica Ceca oggi | Mondiali basket 2019 | orario d’inizio

Fonte : oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2019)(11 settembre) andranno in scena gli ultimi due quarti di finale deidi. L’ultimo match di questa fase si disputerà alle ore 15.00 tra. I ragazzi di Andrej Lemanis hanno avuto un percorso perfetto sin qui con cinque vittorie in altrettante gare. La squadra guidata da Ronen Ginzburg, invece, sono riusciti a trionfare solo in tre dei match disputati in questa competizione iridata. Per questo i favori del pronostico sono tutti dalla parte deglini. Sarà la prima partita della storia tra le due compagini e sicuramente una delle più importanti di sempre. Chi riuscirà a superare il turno in semifinale affronterà la corazzata Spagna., quarto di finale della parte bassa deidi, si giocherà quest’alle ore 15.00. Sarà possibile vedere l’incontro in diretta tv su Sky Sport Uno e ...

