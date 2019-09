Armando Siri | il senatore della Lega ascoltato in giunta sul sequestro del pc | “Sostiene

Salvini incontra le parti sociali (con Armando Siri) : "Giù le tasse e via la TASI" : ...

Manovra - Salvini rivede le parti sociali al Viminale. E al tavolo c’e` anche Armando Siri : Dopo le polemiche con Giuseppe Conte successive al primo incontro tra Matteo Salvini e le parti sociali al Viminale, quando il premier parlò di ‘scorrettezza istituzionale’, il leader della Lega bissa l’appuntamento alla sede del ministero dell’Interno e riconvoca sigle e sindacati. Ma non solo. Come se non bastassero le frizioni con il M5s per la presenza al primo vertice di Armando Siri, l’ex sottosegretario ...

Il senatore leghista Armando Siri è indagato a Milano per autoriciclaggio - scrive Repubblica : Repubblica scrive che il senatore leghista ed ex sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri è indagato per autoriciclaggio presso la procura di Milano, nell’ambito di un’inchiesta «con al centro la concessione di due mutui ritenuti “anomali” concessi dalla Banca Agricola di San Marino»,

Armando Siri indagato a Milano per autoriciclaggio : Il senatore leghista Armando Siri è indagato a Milano per autoricilaggo nell'ambito delle inchieste sui mutui sospetti concessi da una banca di San Marino. I finanziamenti, che nel totale ammontavano a oltre un milione di euro, sarebbero stati in parte utilizzati per l'acquisto di una palazzina a Bresso. Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza aveva effettuato delle perquisizioni anche presso la TF Holding Srl.Continua a leggere

Mutui San Marino - il senatore leghista Armando Siri indagato a Milano per autoriciclaggio : Il senatore leghista Armando Siri risulta indagato a Milano per autoriciclaggio nell’inchiesta con al centro la concessione di due Mutui ritenuti ‘anomalì concessi dalla Banca Agricola di San Marino, il primo dei quali utilizzato per l’acquisto di una palazzina a Bresso, nel milanese. Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni in relazione al secondo mutuo presso la TF Holding srl e presso persone e società, anche ...

Armando Siri indagato per autoriciclaggio a Milano : Il senatore leghista Armando Siri risulta indagato a Milano per autoriciclaggio nell’inchiesta con al centro la concessione di due mutui ritenuti ‘anomali’ concessi dalla Banca Agricola di San Marino, il primo dei quali utilizzato per l’acquisto di una palazzina a Bresso, nel milanese.Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni in relazione al secondo mutuo presso la TF Holding srl e presso ...

Armando Siri - indagine sul secondo mutuo. “Fu concesso a due baristi milanesi” : Fu concesso a due baristi milanesi dalla Banca Agricola di San Marino il mutuo su cui indaga la procura di Milano e relativo all’acquisto di una palazzina a Bresso da parte del senatore Armando Siri. È quanto riporta L’Espresso. I due commercianti, secondo la ricostruzione, furono presentati al direttore generale dal capo della segreteria del senatore leghista, Marco Luca Perini. La società dei due baristi, la Tf Holding, è stata ...

Armando Siri - indagine su secondo mutuo : perquisizioni e sequestri : perquisizioni e sequestri nell’ambito di un nuovo capitolo dell’indagine dei pm di Milano sul caso dell’acquisto da parte del senatore leghista Armando Siri di una palazzina a Bresso, nel Milanese. Oggi i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza sono stati impegnati nella sede della Tf holding srl, società beneficiaria di un secondo mutuo ritenuto ‘anomalo’ di 600mila euro concesso dalla Banca ...

Armando Siri : mai agito per conto di Paolo Arata : Il senatore della Lega indagato si difende a La Stampa: "Per l'emendamento non ho mai ricevuto o accettato offerte né dazioni di denaro". Nicastri? "Non l'ho mai conosciuto"

Armando Siri - l’Espresso : “San Marino indaga su due finanziamenti ottenuti senza garanzie” : I guai giudiziari di Armando Siri, l’ex sottosegretario leghista indagato per corruzione a Roma, non finiscono mai. Come riporta l’Espresso dopo le indagini aperte in Italia dai pm di Milano, Palermo e della Capitale, anche le autorità di San Marino scavano nel giro di denaro che ruota attorno al senatore, che in passato ha patteggiato una pena per bancarotta. Cuore di questo nuovo filone “prestiti di favore a elevato ...

Anche San Marino ora indaga su Armando Siri : prestiti sospetti per oltre un milione di euro : Una banca di San Marino avrebbe concesso dei prestiti ad Armando Siri e ad un imprenditore a lui vicino per oltre un milione di euro. In entrambi i casi, i finanziamenti sarebbero contrari ai principi di gestione del credito e nasconderebbero la ricerca di un rapporto di favori fra istituto bancario e l'ex sottosegretario. A rivelarlo è L'Espresso, che nei prossimi giorni pubblicherà una serie di documenti collegati alle indagini.Continua a ...