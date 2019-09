Apre a Palermo il Lego Store | il negozio dei mattoncini più famisi del mondo

Palermo - la sinistra Apre ai 5 stelle : “Tempi maturi per allargare maggioranza”. La replica : “Grazie ma restiamo all’opposizione” : Il centrosinistra apre le porte della maggioranza al Movimento 5 stelle. Ma i grillini declinano: preferiscono rimanere all’opposizione. Succede a Palermo, capoluogo di quella Sicilia storico laboratorio politico recentemente anticipata dal governo nazionale che vede Pd e M5s governare insieme. Anche per questo motivo Giusto Catania, assessore di Leoluca Orlando al comune di Palermo, ha teso la mano ai grillini parlando di “tempi ...

