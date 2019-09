Apple Tv+ | la sfida a Netflix In Italia dal 1 novembre | prezzo e serie disponibili

See - la serie tv di Apple Tv+ con Jason Momoa : Jason Momoa in versione selvaggia in una serie tv ci mancava tanto, ma sta per tornare. È lui, infatti, il protagonista di See , uno dei titoli più attesi delle produzioni inedite annunciate da Apple Tv+. Adesso che la piattaforma streaming ha rivelato i dettaglio del lancio, l’hype nei confronti di questa serie è alle stelle. Per fortuna, è già cominciato il conto alla rovescia – See è uno dei ...

Apple Tv+ è realtà : data di lancio - costi e dettagli su tutte le serie in arrivo : L'ingresso di Apple nel mondo dello streaming è stato annunciato in pompa magna il 25 marzo, e a meno di sei mesi di distanza si conoscono finalmente tutti i dettagli su Apple TV+ e la sua offerta. Il servizio debutterà in più di cento Paesi – Italia compresa – il primo novembre, sarà privo di pubblicità e permetterà di scaricare i contenuti per guardarli offline. Il costo mensile di 4,99$ è decisamente concorrenziale e punta a colpire fin dal ...

Apple Tv+ - dal 1 novembre lo streaming della Mela parte con Jennifer Aniston e Jason Momoa : Come state leggendo in questi giorni tra le pagine di TvBlog, la tv italiana si sta pian piano riaccendendo con show, fiction e programmi politici. Negli Stati Uniti la stagione autunnale riparte il 22 settembre (quando è effettivamente autunno) con la serata degli Emmy che tradizionalmente chiude un'annata e ne apre un'altra.Ma tutto intorno a questa tv in chiaro, gratuita, che segue "le stagioni" il mondo sta cambiando. Negli Stati Uniti la ...

Apple Tv+ dal 1 novembre in Italia con 7 giorni di prova e 4.99€ al mese : Apple TV Plus in Italia dall’1 novembre, costerà 4.99€ al mese e da subito saranno disponibili The Morning Show e altri 8 titoli. Dopo la grande presentazione di Apple TV+, realizzata a Marzo con l’aiuto dei grandi nomi del cinema americano, ieri Tim Cook, CEO di Apple, in occasione della presentazione dei nuovi Iphone 11 ha rivelato nuovi dettagli sul rilascio. Cook ha rivelato che il servizio streaming sarà disponibile dall’1 ...

Apple Tv+ - i dettagli della nuova piattaforma streaming : Il grande evento organizzato il 10 settembre da Apple per svelare le sue ultime novità, e in particolare gli iPhone della serie 11, ha riservato anche alcuni annunci importanti riguardo alla piattaforma di streaming su cui l’azienda di Cupertino sta lavorando da mesi e mesi. È stato annunciato, infatti, che Apple Tv+ sarà lanciata in 100 paesi al mondo, Italia compresa, a partire dal prossimo 1° novembre. Piuttosto eclatante il prezzo: ...

Jason Momoa dopo Il Trono di Spade diventa un guerriero cieco nella serie See di Apple Tv+ (video) : Jason Momoa, dopo il successo al cinema con Aquaman, continua a prediligere il piccolo schermo. Da Il Trono di Spade, che gli ha dato la popolarità grazie al ruolo di Khal Drogo, e la serie Netflix Frontiera, l'attore sarà protagonista di See, drama in arrivo su Apple TV+, il servizio streaming lanciato dal colosso nei mesi scorsi. La serie è ambientata in un lontano futuro. dopo che un virus letale ha decimato l'umanità, i sopravvissuti hanno ...

Apple Tv+ - la serie «Bastards» con Richard Gere cancellata prima del debutto : In materia di cancellazioni di serie, Apple Tv+ ha appena stabilito un record: ha annullato la serie Bastards prima ancora di trasmetterne una sola puntata e, addirittura, prima ancora del lancio della piattaforma stessa. Da tempo, purtroppo, ci siamo dovuti abituare a cambiamenti repentini di programmazione e, soprattutto da quando la battaglia tra i colossi streaming si è fatta accesa, la cancellazione improvvisa di serie, magari dopo una ...

Apple Tv+ 9 - 99 dollari (Euro?) al mese - arrivo in oltre 100 paesi e le serie tv avranno un rilascio settimanale : Poco, di qualità, dosato ma costoso.Secondo due diversi report rilasciati nelle ultime ore da Bloomberg e Financial Times per la sua "TV" Apple punta, almeno inizialmente, a una formula che non si distacca troppo dalle sue origini: pochi prodotti e un costo (in proporzione) più alto dei suoi concorrenti. Sembra infatti che il costo di Apple Tv+ sarà di 9,99 $ al mese, che probabilmente saranno tradotti in euro senza alcun tasso di ...