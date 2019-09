Apple Tv+ | i dettagli della nuova piattaforma streaming

Jason Momoa dopo Il Trono di Spade diventa un guerriero cieco nella serie See di Apple Tv+ (video) : Jason Momoa, dopo il successo al cinema con Aquaman, continua a prediligere il piccolo schermo. Da Il Trono di Spade, che gli ha dato la popolarità grazie al ruolo di Khal Drogo, e la serie Netflix Frontiera, l'attore sarà protagonista di See, drama in arrivo su Apple TV+, il servizio streaming lanciato dal colosso nei mesi scorsi. La serie è ambientata in un lontano futuro. dopo che un virus letale ha decimato l'umanità, i sopravvissuti hanno ...

La presentazione dei nuovi iPhone in diretta : da novembre via ad Apple Tv+ - l'anti-Netflix : I rumors, come da tradizione, si sono rincorsi per mesi. Ed Apple giunge oggi all'evento di lancio dei suoi nuovi iPhone, che anche stavolta arriva dopo che alla grande fiera di Ifa a Berlino...

Apple Tv+ - la serie «Bastards» con Richard Gere cancellata prima del debutto : In materia di cancellazioni di serie, Apple Tv+ ha appena stabilito un record: ha annullato la serie Bastards prima ancora di trasmetterne una sola puntata e, addirittura, prima ancora del lancio della piattaforma stessa. Da tempo, purtroppo, ci siamo dovuti abituare a cambiamenti repentini di programmazione e, soprattutto da quando la battaglia tra i colossi streaming si è fatta accesa, la cancellazione improvvisa di serie, magari dopo una ...

Apple Tv+ - prezzo e uscita in Italia : Il lancio di Apple TV+ è previsto per novembre. Secondo un'indiscrezione riportata da Bloomberg – che cita fonti interne all'azienda – il nuovo servizio di tv in streaming annunciato lo scorso marzo dovrebbe debuttare tra meno di tre mesi in più di cento Paesi, Italia compresa. La nuova piattaforma permetterà di accedere a film, documentari, serie e programmi creati dai migliori talenti del cinema e della ...

Apple Tv+ 9 - 99 dollari (Euro?) al mese - arrivo in oltre 100 paesi e le serie tv avranno un rilascio settimanale : Poco, di qualità, dosato ma costoso.Secondo due diversi report rilasciati nelle ultime ore da Bloomberg e Financial Times per la sua "TV" Apple punta, almeno inizialmente, a una formula che non si distacca troppo dalle sue origini: pochi prodotti e un costo (in proporzione) più alto dei suoi concorrenti. Sembra infatti che il costo di Apple Tv+ sarà di 9,99 $ al mese, che probabilmente saranno tradotti in euro senza alcun tasso di ...