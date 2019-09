Angelina Jolie oggi diventa «Signora del male»

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Nonostante non sia più una novità,nei panni (e corna) difica è sempre sorprendente, come dimostrano i trailer dificent:del, sequel del live action dedicato alla famosa antagonista de La bella addormentata. Per continuare la promozione del film, in sala dal prossimo 17 ottobre, Disney ha rilasciato un nuovo video, che questa volta si sposta dalla pellicola al backstage per mostrare la metamorfosi diin sala trucco. Nel video, che non per niente si intitola Lei è tornata, si assiste, sulle note Back in Back degli AC/DC, alla progressiva trasformazione del viso dell’attrice in quello molto spigoloso difica. Grazie al time lapse e all’obiettivo fisso sul mezzobusto della, si possono cogliere i numerosi passaggi dei truccatori che, tra make-up e protesi, trasformanoin ...

