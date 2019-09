Ana Laura Ribas : “Ho scelto di non avere figli - ma cani. Non ho istinto materno ‘umano’” : Ana Laura Ribas, riprendendo una polemica nata anni fa per un’affermazione resa in tv, conferma di non avere cambiato idea rispetto alla possibilità di diventare madre: l’ex valletta de Ok, il prezzo è giusto ha scelto di non avere bambini. In compenso, ama il suo cane come se fosse un figlio: “È una scelta, discutibile o no, ma una scelta”.