Amici Celebrity | tra i quattordici concorrenti ci sono Laura Torrisi e Castrogiovanni

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Non è stata ancora annunciata la data ufficiale della messa in onda della prima puntata della prima stagione di(che sembra potrebbe essere lunedì 23 settembre), ma intanto, poche ore fa,stati annunciati ufficialmente tutti i personaggi famosi che formeranno le due squadre di allievi della scuola di. Il programma, tramite il profilo Instagram ufficiale, ha infatti reso noto i volti dei due coach della squadra bianca e blu di questa edizione Vip, ossia Giordana Angi e Alberto Urso, divenuti famosi agli spettatori del piccolo schermo per essere stati i finalisti (Alberto anche il vincitore) dell'ultima edizione di....

Teresa21721574 : @_maridl Si sono pienamente d'accordo con te, non ci avevo pensato perché considero amici celebrity un programma co… - orgasvmxberna : @aboutriki Si ok vai ad Amici Celebrity daje esci le date che avete cagato il cazzo abbastanza con questa storia - gioiaaaaa245 : Guardate che l’Alberto che insultate da mesi e che state continuando ad insultare perché partecipa come caposquadra… -