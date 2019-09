Alle Bahamas ci sono 70mila sfollati

NBA – Michael Jordan - campione di solidarietà : dona 1 milione Alle Bahamas in seguito alle devastazioni dell’uragano Dorian : Michael Jordan ha donato 1 milione di dollari alle Bahamas per far fronte alle devastazioni generate dal passaggio dell’uragano Dorian L’arcipelago caraibico è stato funestato dal passaggio dell’uragano Dorian. La furia della natura si è abbattuta con particolare violenza sulle Bahamas, devastando tutto ciò che si è posto sul suo cammino (per conoscere la situazione attuale consultate Meteoweb). L’NBA però non è rimasta a guardare. Buddy ...

Uragano Dorian - centinaia di cani e gatti morti per le devastanti inondazioni in un rifugio per animali Alle Bahamas : Il bilancio delle vittime dell’Uragano Dorian alle Bahamas continua a salire e secondo le autorità locali, potrebbe essere “sconcertante”. È tanta la disperazione per le vite umane perse a causa della violenza della tempesta. E a questo dolore immenso si aggiunge anche quello dello staff di un rifugio per animali, che ha visto centinaia di cani e gatti morire per l’enorme Storm Surge provocata da Dorian. Felicia Telfort, responsabile del rifugio ...

Uragano Dorian - Unicef : Alle Bahamas 1 - 5 tonnellate di aiuti : L’Unicef ha annunciato l’arrivo a Nassau, Bahamas, di un aereo che trasporta quasi 1,5 tonnellate di aiuti che contribuirà a garantire l’accesso all’acqua potabile per oltre 9.500 bambini e famiglie colpiti dall’Uragano. La prima fornitura di aiuti umanitari dell’Unicef è stata trasportata dalla Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC) e comprende oltre 400mila pasticche per la ...

Uragano Dorian : l’attore Tyler Perry porta aiuti Alle Bahamas con il suo aereo personale e salva donna incinta : La star di Hollywood Tyler Perry, regista e attore di successo, tra gli interpreti del film “Vice” sulla vita di Dick Cheney, con il suo aereo personale ha fatto due volte la spola tra Stati Uniti e isole Abaco per portare acqua, medicine, sacchi a pelo e altri prodotti di prima necessità alle Bahamas, devastate dall’Uragano Dorian. E sulla strada di ritorno, Perry ha anche imbarcato alcune persone, tra cui una donna incinta ...

Uragano Dorian - storie di terrore e disperazione dAlle Bahamas : uomo cieco scappa dalla tempesta - il figlio disabile sulle spalle [GALLERY] : L’Uragano Dorian ha lasciato le Bahamas in ginocchio. Al momento, sono almeno 30 le vittime, ma le autorità locali hanno avvisato che il bilancio è destinato a salire tragicamente, considerando i centinaia di dispersi. Le immagini dall’arcipelago mostrano uno scenario di assoluta devastazione, con case, edifici e strade completamente distrutti dai forti venti e dalle violente inondazioni. La popolazione delle Bahamas è stata messa a dura prova ...

Uragano Dorian - la devastazione Alle Bahamas vista dall’alto : L'articolo Uragano Dorian, la devastazione alle Bahamas vista dall’alto proviene da ILFOGLIETTONE.IT.