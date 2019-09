Allarme farina contaminata | contiene infestanti pericolosi per la salute | ritirato un

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Il Ministero dellaha pubblicato l’avviso di ritiro di un intero lotto didi ceci marchio Molino Zanone, a causa di serio rischio microbiologico. Il lotto incriminato è il n°FI00172.19A – B, prodotto nello stabilimento Molino Zanone di Lisio (CN). Il prodotto è venduto in confezioni da 400 grammi con data di scadenza 21/06/2020. Il motivo del richiamo è specificato in “PRESENZA DI“. Nelle avvertenze si indica ai punti vendita quanto segue: METTERE SUBITO APPOSITA CARTELLONISTICA SULLO SCAFFALE PER INFORMARE IL CLIENTE. RITIRO MERCE A CARICO DELLA MOLINO ZANONE”. Chiunque avesse già acquistato NON DEVE CONSUMARE e può riconsegnare il prodotto al punto vendita di riferimento. L'articoloper laun intero lotto MARCHIO E INFO Meteo ...

Sonia_La_Farina : #Allagamenti #zonaindustriale Catania. L’allarme del comitato #Romolo Murri LEGGI ?????? - infoitsalute : Allarme Farina Bio: Ritirati Pacchi Contaminati in Tutta Europa. A Rischio la Salute Pubblica -