Albania-Islanda | infortunio per Hysaj che aveva segnato

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Edy Reja, ct della nazionale albanese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media dopo la vittoria contro l’. In particolare il tecnico ha confermato l’di Eiseid, autore peraltro del gol del 2-1: “si è infortunato. Non sapevo nemmeno se Bars e Mumyshaj avrebbero giocato 90 minuti” Si attendono maggiori notizie sulle condizioni dell’albanese. L'articoloper(che) ilNapolista.

Gazzetta_it : #Inghilterra, show ed errori: 5-3 al #Kosovo. #Francia ok, l'#Albania di Reja frena l'#Islanda #Euro2020 - 1913parmacalcio : L'Albania di #Dermaku vince 4-2 sull'Islanda nel match del gruppo H di #EuropeanQualifiers: per il difensore Crocia… - 1913parmacalcio : ? Gol di #Dermaku! Il nostro difensore centrale a segno con l'Albania nel match in corso contro l'Islanda nel grup… -