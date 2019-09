Ala-Tey è la “Atlantide russa” | una necropoli di donne che svela antichi tesori

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2019) In molti hanno sostenuto di aver trovato la leggendaria (e secondo alcuni, anche inventata) Atlantide. Molte terre, emerse o sommerse, sono state indicate come la città perduta, ma nessuna corrispondeva realmente. Un’isola in un bacino idrico nel sud della Siberia, tuttavia, può sostenere almeno di agire come Atlantide, emergendo dall’acqua per esporre reperti erisalenti all’Età del Bronzo, che poi vengono di nuovo sommersi. L’isola di Ala-Tey e le sue tombe in pietra sono state chiuse e inalterate dall’epoca di Gengis Khan e il tempo che trascorrono in superficie è troppo poco affinché gli archeologi riescano a rimuovere correttamente i loro contenuti prima che ritornino negli abissi. Tutto questo è ladi Ala-Tey, conosciuta anche come la, nella repubblica di Tuva. “Siamo incredibilmente fortunati ad aver trovato queste tombe di ricchi nomadi Hun che ...

