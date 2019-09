Afghanistan | salta incontro Usa-Talebani | Trump licenzia Bolton

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 11 settembre 2019)Usa-to all’ultimo momento l’tra il presidente americano Donalde i negoziatori dei Taliban di. L’, programmato per lo scorso lunedì, avrebbe dovuto finalizzare l’accordo tra Washington e il gruppo islamista di Kabul. Accordo delineato nel corso dell’ultimo anno a Doha, in Qatar, dove in diversi round di colloqui si erano limati i dettagli tra le due delegazioni. Secondo l’accordo gli Usa, rappresentati dal negoziatore Zalmay Khalilzad, avrebbero dovuto ritirare circa 5000 soldati nel corso dei prossimi mesi. A loro volta, i Taliban rappresentati da Mullah Abdul Ghani Baradar avrebbero dovuto rinunciare agli attacchi violenti contro gli Usa e i suoi alleati. Aprendo negoziazioni ulteriori con il governo legittimo di Kabul, presieduto da Ashraf ...

