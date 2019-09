Xiaomi è pronta ad aggiungere il supporto a Netflix alle proprie Mi TV

Fonte : tuttoandroid

(Di martedì 10 settembre 2019)a portaresullesmart TV. L'annuncio arriverà il 17 settembre, nel corso dell'evento Smarter Living 2020 in programma in India. L'articoloadilMi TV proviene da TuttoAndroid.

WorldPc_ : Xiaomi pronta a presentare il Mi 9 Lite in Europa: sostituirà il Mi A3 Pro?: La famiglia Mi 9 si potrebbe presto al… - NeoEnigma : RT @HDblog: Xiaomi pronta a presentare il Mi 9 Lite in Europa: sostituirà il Mi A3 Pro? - HDblog : RT @HDblog: Xiaomi pronta a presentare il Mi 9 Lite in Europa: sostituirà il Mi A3 Pro? -