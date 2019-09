WWE – Enes Kanter vince il titolo 24 7! Il cestista dei Celtics esulta davanti al

Fonte : sportfair

(Di martedì 10 settembre 2019)si presenta a RAW eil24/7! Ilturcocon la maglia deial pubblico di New York e a molti dei suoi ex tifosi ai tempi dei Knicks: R-Truth però si riprende la cintura subito dopo Il giocatore di basket, appena acquistato dai Boston, ha vinto ilWWE 24/7al pubblico dal Madison Square Garden, nell’ultimo episodio di Monday Night Raw. Il gigantesco centro turco, ex New York Knicks, ha schienato R-Truth, che era arrivato sul ring a complimentarsi con il campione di basket.è il primore la cintura 24/7, anche se la gioia è durata poco. Qualche secondo dopo la vittoria, Truth lo ha sorpreso con uno schienamento, conquistando il suo 15° alloro 24/7 personale. L'articolo WWE –il24/7! Ildeial pubblico New ...

