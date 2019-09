William e Harry piccoli pompieri | il dolce ricordo con Diana

L'ultima telefonata di Lady Diana a William e Harry : Il documentario di La5 che ricorda Lady Diana a 22 anni dalla morte, riporta un particolare doloroso, riguardante l’ultima telefonata della principessa ai figli William e Harry: una chiamata troppo breve e sbrigativa che per i giovani duchi è diventata un rimpianto impossibile da cancellare.\\ Sono passati 22 anni dalla morte di Lady Diana, ma il tempo non ha oscurato il mito della “principessa triste”, né è riuscito ad alterare la ...

Meghan Markle e Harry si separano da William e Kate : cosa è stato deciso con un documento reale : Kate e William sempre più distanti da Harry e Meghan. Le due coppie, prima impegnate insieme nella stessa fondazione, ora avranno ognuna un ente benefico proprio. La Royal Foundation of Duke and Duchess of Cambridge & Duke and Duchess of Sussex, ora è diventata semplicemente The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge. Harry e Meghan, dunque, gestiranno un proprio ente benefico, la Sussex Royal Foundation. Sebbene fonti di ...

Kate - affronto a Meghan. Harry e William sempre più lontani : I rapporti tra Kate e William e Meghan e Harry sono sempre più ostili. Ormai sono lontani i tempi i cui i due fratelli apparivano felici insieme. Dispetti e piccole vendette sembrano essere all’ordine del giorno per di Duchi di Cambridge e i Duchi di Sussex. Ad allontanare i due fratelli, che un tempo erano inseparabili, sembrano essere state le mogli, che mal si sopportano fino a quasi non tollerarsi. Questa volta, però, l’affronto ...

Depressione e attacchi di panico - così William salvò Harry dopo la morte di Lady D. : Ogni anno questo periodo per la Royal Family è piuttosto complicato: il 31 agosto 1997 Lady Diana moriva a causa di un incidente stradale a Parigi e i figli William e Harry vivono nel ricordo della loro defunta madre. Ora che sono grandi e hanno entrambi una famiglia di cui occuparsi, il dolore pare essere diventato più sopportabile, ma i primi tempi, soprattutto per il minore, non è stato così. Soltanto a Pasqua 2017, il Duca del Sussex ha ...

Meghan Markle e Harry e la corsa ai follower : assumono un esperto social da 30mila sterline l'anno per battere William e Kate : Un esperto di comunicazione che li aiuti a battere i loro rivali: William e Kate. Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno ingaggiato un "social media manager" da 30mila sterline...

William e Kate - lezioni di stile a Harry e Megan? In viaggio con un low cost da 70 sterline : William e Kate Middleton, lezioni di stile a Harry e Megan Markle: in viaggio con un low cost da 70 sterline. I duchi di Cambridge sono stati fotografati mentre prendevano un volo un volo...