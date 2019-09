Voto di fiducia | Napolitano assente in Senato ma dà il suo sostegno al governo giallorosso

Fiducia governo Conte bis al Senato : risultati Voto e nuova maggioranza : Fiducia governo Conte bis al Senato: risultati voto e nuova maggioranza Fiducia governo Conte bis: dopo il voto alla Camera di lunedì 9 settembre dove l’esecutivo nato dalla intesa tra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali ha avuto il voto favorevole alla Fiducia di 343 deputati, arriva l’ok anche dall’Aula del Senato. Fiducia governo Conte bis al Senato, i numeri della nuova maggioranza Nella ...

Chi sono gli 8 assenti non giustificati durante il Voto di fiducia al Senato : sono in tutto 8 gli assenti 'non giustificati' al momento del voto di fiducia al Senato. Scorrendo i tabulati, infatti, risultano assenti al momento della votazione il Senatore M5s Alfonso Ciampolillo. Assente anche l'ex M5s ora al Misto Saverio De Bonis. Si tratta quindi di due voti che sono mancati alla maggioranza giallorossa, che sulla carta contava ad incassare almeno 171 voti e invece ne ha ottenuti 169. assenti anche 5 Senatori di Forza ...

Gianluigi Paragone - piroetta sulla fiducia a Giuseppe Conte : niente Voto contrario - si astiene : Un'ultima piroetta per Gianluigi Paragone. Il senatore grillino, dopo aver manifestato a più riprese la sua intenzione di sfiduciare il nuovo esecutivo targato M5s-Pd, alla fine ha optato per l'astensione. Certo, nei fatti non cambia nulla, visto che l'astensione al Senato viene Conteggiata come vot

Governo al Voto di fiducia in Senato. “Arrogante” - “Sleale”. Botta e risposta Conte-Salvini : Il leader della Lega contro gli ex alleati M5S: «Siete passati dalla rivoluzione a Renzi». Il premier: «Colpevolizzare gli altri è il modo per deresponsabilizzarsi»

Conte : "Voltafaccia dalla Lega" Voto di Fiducia - bagarre al Senato : "Senza onore!". Così alcuni Senatori leghisti hanno urlato interrompendo più volte la replica del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in Aula, che aveva parlato della decisione presa dalla Lega "unilateralmente" l'8 agosto di 'avviare' la crisi di governo. Sono... Segui su affaritaliani.it

Fiducia al Senato : il governo Conte II alla prova del Voto di Palazzo Madama : Incassato l’ok alla Camera, l’esecutivo adesso ha pochi voti di vantaggio. L’esito intorno alle 18. Prenderà la parola anche Matteo Salvini. Emma Bonino dice «no»

Il Voto di fiducia al secondo governo Conte al Senato - in streaming : Conte inizierà il suo discorso alle 10 e dopo il dibattito e la sua replica si inizierà a votare intorno alle 17

Governo Conte - la Camera vota la fiducia : oggi Voto al Senato : La Camera ha votato la fiducia al Governo Conte bis nella serata del 9 settembre, al termine di una lunga giornata in cui il Premier ha presentato davanti ai parlamentari il programma di Governo, e fuori da Montecitorio impazzava la protesta inneggiata da Giorgia Meloni. I sì sono stati 343 i no 263, gli astenuti 3. Una maggioranza più che ampia, dal momento che sarebbero bastati 316 sì. Hanno votato a favore del nuovo esecutivo, come previsto, ...

Voto fiducia SENATO - GOVERNO CONTE-BIS/ Diretta video : 172 i voti per il M5s-Pd : VOTO FIDUCIA al SENATO, GOVERNO CONTE-BIS: Diretta video. Il nuovo esecutivo M5s-Pd dovrebbe ottenere 172 voti, se tutto andrà come previsto

Voto fiducia Senato - Governo Conte-bis/ Diretta video : M5s-Pd - la 'quota 161' : Voto di fiducia al Senato per il Governo Conte-bis: dopo l'ok alla Camera, Pd-M5s-LeU va alla conta dei voti a Palazzo Madama. Quota minima 161: i numeri

Governo - diretta : sì alla fiducia al Conte bis alla Camera con 343 sì 263 no Il premier contestato da Lega e Fdi : «Andare al Voto da irresponsabili» : Via libera dalla Camera alla fiducia al Governo Conte bis al termine di un dibattito durato tutto il giorno e con qualche momento di tensione. Sono stati 343 i sì alla fiducia e 263 i no dei...

Voto di fiducia governo Conte bis : risultati e numeri nuova maggioranza : Voto di fiducia governo Conte bis: risultati e numeri nuova maggioranza Il governo Conte bis ha superato la prova del Voto di fiducia alla Camera. La fiducia è passata con 343 sì su un totale di 609 presenti di cui 3 astenuti. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dunque incassato la fiducia sostenuto della maggioranza composta da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Liberi e Uguali. La giornata: Il discorso di Conte si è ...

Voto di fiducia in corso - Conte contestato durante la replica : "M5s è stato tradito - Lega voleva poltrone" | "Implementeremo il Reddito di cittadinanza" : Il premier in mattinata aveva illustrato il programma di governo che punterà sull'ambiente a partire da una legge contro le trivelle. Sterilizzazione dell'Iva e riforma fiscale con carcere per i grandi evasori altri due punti qualificanti. Conte ha ribadito la collocazione atlantica ed europea del governo