Volkswagen ID3 sarà l’elettrica per tutti? 30mila euro per 330 km di autonomia

Volkswagen ID3 - Diess : "L'elettrico è il futuro dell'auto" : "Questo non è soltanto un nuovo modello di automobile: questa ID3 è davvero das auto". Un'espressione presa in prestito dalla pubblicità, ma che in italiano ha un significato. E significa, grossomodo, qualcosa come lautomobile per antonomasia. Sceglie parole pesanti, lamministratore delegato del Gruppo Volkswagen, Herbert Diess, per battezzare il momento in cui la prima elettrica della nuova era perde i veli, alla serata che precede il ...

Volkswagen ID3 - Debutta la prima elettrica di massa - VIDEO : La Volkswagen ha scelto di puntare tutto (o quasi) sull'elettrico. E questo Salone di Francoforte non è che l'inizio, visto e considerato che sono 50 i modelli a zero emissioni previsti da qui al 2025 (80 gli elettrificati). Per sottolineare l'importanza dell'occasione, a Wolfsburg hanno rivisto anche il logo. Che Debutta proprio sulla ID3, la prima della nuova stirpe "ecofriendly". Attesa su strada a metà 2020, avrà un prezzo base ...

