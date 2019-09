Volkswagen ID 3 | la rivoluzione popolare a batteria E spazio al nuovo logo Vw

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2019) Salone di Francoforte 2015: scoppia lo scandalo emissioni diesel che mette in corsa il settore auto verso la mobilità elettrica. Salone di Francoforte 2019: debutta in anteprima mondiale la nuova ID.3, primo modello 100% elettrico di serie della marca tedesca, importante per il colosso di Wolfsburg almeno quanto lo sono state la Beetle, a suo tempo, o la Golf, oggigiorno. E l’operazione di lancio coincide pure con un cambio di, che sposa la cifra stilistica dell’essenzialità: come si può notare nell’immagine qui sotto ora è più minimalista e bidimensionale, composto da linee bianche su uno sfondo blu. Insomma, la volontà del costruttore tedesco di cambiare identità e lasciarsi le ombre del dieselgate alle spalle è evidente: la prima “auto del popolo” a emissioni zero è attesa su strada a metà 2020 e avrà un prezzo di listino a partire da meno di 30 mila euro. “Per ...

