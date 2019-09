Vi spiego perché la Lega ha aperto la crisi d' agosto  Parla Giorgetti

Ho visto lo spot contro l’eutanasia di Pro Vita : vi spiego perché è un orrore : Il video di Pro Vita contro l'eutanasia si è rivelato un clamoroso buco nell'acqua. Sotto al video sono infatti spuntati decine di commenti di persone che hanno deciso di condividere la loro storia di sofferenza familiare a cui hanno dovuto assistere inermi. Figli che hanno assistito all'agonia del padre, della madre, altri raccontano dei propri nonni. Agonie lunghe mesi, con i loro familiari che supplicavano un'interruzione della sofferenza che ...

US Open – Paire la prende con filosofia : “dopo la sconfitta mi vedrete in discoteca. Kyrgyos? Vi spiego perché lo adoro” : Benoit Paire, eliminato al secondo turno degli US Open, prende la sconfitta a cuor leggere in discoteca: il francese poi spezza una lancia in favore di Nick Kyrgios Sconfitto al secondo turno degli US Open da Aljaz Bedene, con il quale sono volate parole grosse, Benoit Paire è sembrato tutt’altro che deluso. Il francese, in conferenza stampa, ha spiegato di volersi rilassare e divertire per metabolizzare il ko. Rispondendo alle domande dei ...

Formula 1 - Vettel e quel digiuno di vittorie : “non vinco da un anno? Vi spiego perché non mi pesa” : Il pilota della Ferrari ha espresso il proprio punto di vista sul digiuno di vittorie che dura ormai da un anno esatto Un anno fa Sebastian Vettel vinceva il suo ultimo Gran Premio in Formula 1, si correva proprio a Spa, sede del prossimo appuntamento del calendario del Mondiale 2019. photo4/Lapresse Un digiuno inusuale per un quattro volte campione del mondo, che avrebbe potuto interrompere questa striscia se solo non fosse stato ...

Zarif al G7 non può essere arrivato "a sorpresa" - vi spiego perché : È altamente improbabile che l’arrivo a Biarritz del ministro degli esteri iraniano Mohammad Javad Zarif sia stato deciso “a sorpresa”. L’Iran storicamente non spettacolarizza la sua politica estera, e men che meno tende a presentarsi al tavolo come la parte più conciliante e interessata al dialogo.La missione di Zarif a Biarritz si colloca quindi nel quadro di una situazione di emergenza, che è ...

Torino - scoppia il caso Nkoulou! Mazzarri : “non c’era con la testa! Vi spiego perché non ha giocato” : Walter Mazzarri fa chiarezza sulla situazione di Nkoulou: l’allenatore del Torino spiega le motivazioni che hanno portato all’esclusione del centrale granata Buona la prima per il Torino che supera 2-1 il Sassuolo all’esordio casalingo nel primo turno di Serie A. Granata che tornano a casa con i 3 punti, nonostante la particolare situazione legata a Nkoulou. Il centrale camerunense è stato escluso dalla partita, per scelta tecnica, in ...

Crisi di governo - vi spiego perché io non credo più a questi politici : Io non credo a nessuno dei protagonisti della politica italiana, e mi dispiace perché vorrei tanto credere in qualcuno. Non dico che siano tutti uguali, le differenze le vedo, ma non riesco più a innamorarmi. Non riesco a esaltarmi per un bel discorso di Conte dopo 14 mesi, per Salvini che incita all'odio, per Zingaretti che non esiste, per Renzi che hanno resuscitato. Non ci riesco, mi dispiace.Continua a leggere

Sapienza è prima tra le università italiane? Non proprio e vi spiego perché : Ritornando alle origini, uno dei miei primi post sul Fatto Quotidiano riguardava proprio le classifiche di università, e in particolare la classifica ARWU (Academic Ranking of World Universities). Ne abbiamo parlato a sufficienza, e lo ho ribadito nel mio libro appena uscito: i ranking universitari sono adorati dai giornalisti, perché comunicativamente una classifica è un messaggio semplice e comprensibile per il pubblico che si limita a leggere ...

MotoGp – Valentino Rossi resta positivo dopo le FP2 in Austria : “buone sensazioni. Vi spiego perchè sono arrivato 11°” : Buone sensazioni per Valentino Rossi dopo le FP2 in Austria: il ‘Dottore’ si approccia al weekend del Red Bull Ring con ottimismo nonostante l’11° posto della seconda sessione di prove libere Seconda sessione di prove libere conclusa con un po’ di sfortuna per Valentino Rossi che, a causa di un po’ di traffico avuto davanti, non è riuscito ad andare oltre l’11° miglior tempo sulla pista del Gp ...

Formula 1 – La pausa estiva ed il Gp d’Ungheria - Binotto non ha dubbi : “vi spiego perchè abbiamo preso un minuto : Binotto sincero al termine del Gp d’Ungheria: le parole del team principal Ferrari dopo la gara di oggi a Budapest, in vista della pausa estiva Gara non troppo soddisfacente oggi per la Ferrari in Ungheria: nonostante il terzo posto di Sebastian Vettel, alle spalle di Hamilton e Verstappen, il team di Maranello ha molto su cui pensare e tanto lavoro da fare in vista della seconda metà della stagione. La Ferrari va in vacanza con ...

Maradona ironizza : “Volete sapere perché mi hanno operato? Ve lo spiego così…” [VIDEO] : Diego Armando Maradona è stato operato nei giorni scorsi, sottoponendosi ad un intervento chirurgico al ginocchio destro. Nei suoi canali social aveva postato un video, durante la riabilitazione, affermando di sentirsi come quando aveva 15 anni. L’ex campione argentino è tornato a parlare, ringraziando sulla sua pagina Facebook tutti coloro che gli hanno mandato un messaggio d’affetto. Poi, in risposta a chi gli aveva chiesto i ...

MotoGp – Dovizioso non ha dubbi : “Jorge Lorenzo in Honda? Una cosa da pazzi - la scelta peggiore. Vi spiego perchè” : Andrea Dovizioso si è soffermato a parlare dei rivali della Honda: mentre Jorge Lorenzo è stato ‘costretto’ a fare una scelta molto complicata, Marquez risulta invece il vero fenomeno della scuderia giapponese Mentre Marc Marquez domina il Motomondiale senza sforzarsi più del dovuto, Andrea Dovizioso non sembra in grado di poterlo impensierire. Il duello che ha segnato gli ultimi anni di MotoGp ha tutta l’aria di ...

Inter - retroscena Barella sul mercato : “Vi spiego perché ho rifiutato Napoli e Roma” : Interessante e lunga Intervista esclusiva del Corriere dello Sport al nuovo centrocampista dell’Inter Nicolò Barella. Ha parlato di tanti argomenti l’ex calciatore del Cagliari: dalle sue passioni al passato, alla famiglia e agli obiettivi personali e di squadra. Il passaggio più importante è quello legato al mercato, con la scelta dell’Inter dopo i rifiuti di Napoli a gennaio e Roma poco prima di firmare coi nerazzurri. ...

Tour de France – Jakob Fuglsang ‘boccia’ Alaphilippe : “è forte - ma non credo possa vincere. Vi spiego perchè” : Jakob Fuglsang non crede che Alaphilippe possa vincere il Tour de France: ecco l’analisi del ciclista danese al termine della 14ª Tappa della Grande Boucle Alaphilippe è il grande protagonista di questo Tour de France. Il ciclista Francese, sospinto dal tifo indiavolato dei connazionali, ha vinto nella giornata di ieri la cronometro di Pau difendendo la maglia gialla, riuscendo poi a resistere anche sul Tourmalet, chiudendo in ...

Bruno Vespa : "Vi spiego perché il governo tiene e per ora non si tornerà alle urne" : Matteo Salvini "non chiama la crisi di governo perché teme che ne nasca un altro senza di lui". Parola di Bruno Vespa che nel suo editoriale su il Giorno traccia uno scenario sull'esecutivo giallo-verde. Il leader della Lega, spiega il direttore di Porta a porta è uno "dei pochissimi a pensarla così