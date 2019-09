Vela – Campionati Italiani Giovanili in doppio | cala il sipario sull’evento di Bari

Fonte : sportfair

(Di martedì 10 settembre 2019) Tanti gli equipaggi arrivati aper conquistare il titolo di Campione Italiano giovanile innelle classi 29er, 420, Rs Feva, L’Equipe, Hobie Dragoon, Hobie Cat16 e L’Equipe U12 per la Coppa del Presidente Si sono appena conclusi ain, organizzati dalla Federazione Italianain collaborazione con il Circolo della. Iniziata venerdì scorso, la manifestazione sportiva più numerosa del panorama velico nazionale ha visto 216 equipaggi arrivare ada tutta Italia per conquistare il titolo di Campione Italiano giovanile innelle classi 29er, 420, Rs Feva, L’Equipe, Hobie Dragoon, Hobie Cat16 e L’Equipe U12 per la Coppa del Presidente. Contrariamente alle previsioni di ieri l’ultima giornata ha avuto un vento da Est – Nord/Est con una ulteriore rotazione verso Est e una intensità dai 6 ai 10 nodi ...

