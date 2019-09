Vaccini | Gavi riceve il premio Lasker ~ Bloomberg Public Service Award 2019

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019) La Fondazione Albert e Maryha annunciato oggi che, la Vaccine Alliance ha ricevuto il prestigiosodi servizio pubblicoper aver fornito un accesso prolungato aiper l’infanzia nei paesi più poveri del mondo, salvando milioni di vite e mettendo in evidenza il potere dell’immunizzazione per prevenire le malattie. “È un grande onore per noire uncosì prestigioso”, ha dichiarato Seth Berkley, CEO dithe Vaccine Alliance. “Dalla sua creazione nel 2000 a Davos,ha permesso ai bambini più vulnerabili del mondo dire idi cui hanno bisogno per vivere una vita sana e di successo. Il nostro lavoro collettivo come Alleanza ha evitato oltre 13 milioni di morti nei paesi in via di sviluppo mentre la mortalità infantile è stata dimezzata in gran parte grazie all’immunizzazione. Non ...

