Usa - allarme e-cig : 13mila studenti abituali fumatori : Il dipartimento Salute di New York ha lanciato l’allarme sigarette elettroniche tra i giovanissimi. Circa tredicimila studenti di scuola media, uno ogni quindici, risultano consumatori abituali di tabacco elettronico, le cosiddette “e-sigarette” o “vape”. E piu’ del doppio, circa 29 mila, sono quelli che hanno provato almeno una volta. “I nostri dati – spiega la responsabile del dipartimento, la ...

L'allarme di Privacy International : "Siti sulla depressione Usati per profilarci" : L'organizzazione benefica del Regno Unito ha analizzato 136 pagine sulla salute mentale in Gran Bretagna, Germania e Francia scoprendo che il 76.04% di loro contiene elementi di terze parti a fini di marketing

Atletica - campanello d’allarme per Marcell Jacobs : in dubbio la partecipazione ad Europa-Usa : Brutte notizie per l’Atletica italiana a causa dell’infortunio di Marcell Jacobs, che non ha corso a Bellinzona, dove era atteso, e non riesce a recuperare dall’infortunio patito agli Europei a squadre, dove era giunto secondo sui 100 metri ma poi non aveva preso parte alla staffetta 4×100. I primi accertamenti diagnostici immediatamente successivi avevano evidenziato un affaticamento all’adduttore lungo destro, con ...

Meteo - l’Uragano Dorian LIVE : Bahamas e Florida col fiato sospeso - allarme negli Usa ma anche in Europa [MAPPE] : L’Uragano Dorian, che ha assunto una forza potenzialmente letale (da oltre 24 ore è di 4ª categoria sulla Scala Saffir-Simpson), si sta avvicinando minacciosamente verso le isole Bahamas e la Florida. Secondo le ultime previsioni del Centro nazionale statunitense degli uragani Dorian e i suoi venti potrebbero raggiungere oggi il nord ovest delle Bahamas. Il primo ministro delle Bahamas Hubert Minnis ha chiesto ai residenti ...

Allarme virus trasmesso da zanzare - già 3 vittime negli Usa : una 14enne è in fin di vita : EEE, paura virus delle zanzare negli Usa: già tre morti, 14enne in fin di vita in Michigan. Il virus dell'encefalite equina (EEE) trasmesso dalle zanzare infette, sta seminando il panico negli Stati Uniti, dove dall'inizio del mese di agosto si contano già 3 vittime. L'ultimo caso, in ordine temporale, è quello di una 14enne del Michigan in fin di vita: "Ecco cosa fare per proteggersi, non uscite al tramonto e all'alba".\

Usa - è allarme per l’uragano Dorian : dichiarata emergenza a Porto Rico : Gli Usa si preparano per il possibile arrivo dell’uragano Dorian: Porto Rico, devastata nel 2017 dall’uragano Maria, ha approvato una dichiarazione di emergenza. La misura è stata adottata dopo che l’Amministrazione nazionale oceanica ed atmosferica (Noaa) ha dichiarato l’allerta uragani a Porto Rico. Dorian dovrebbe raggiungere l’isola nelle prossime ore. La dichiarazione di emergenza emessa dal presidente Donald ...

Allarme smartphone tra gli adolescenti : i danni silenziosi che caUsano sono irreversibili : Sembra scontato ma è necessario ribadirlo perché sta diventando una vera e propria emergenza: l’uso prolungato del cellulare può causare disturbi soprattutto agli adolescenti. Secondo i risultati di recenti studi lo smartphone viene usato in media 5 ore al giorno. “Questo uso intensifica – spiega Giovanni Battista Tura, responsabile di Psichiatria dell’Irccs Fatebenefratelli di Brescia – l’accelerazione fra ...

Antibiotici - in Italia il 50% Usato negli allevamenti : è allarme farmaco-resistenza : E’ allarme farmaco-resistenza in Italia dove il 50% del consumo degli Antibiotici avviene negli allevamenti di polli, tacchini e suini. Un abuso che ha diffuso il problema dell’antibiotico resistenza nel settore animale. E’ quanto emerge dai dati del Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza presentati in uno studio del Policlinico Gemelli, pubblicato sulla rivista Igiene e Sanità Pubblica, da cui emerge ...

Sesso tra ragazzini - è allarme : «Uno su due non Usa il preservativo». Pericolo sifilide e Hiv : Il Sesso non protetto, dopo decenni di battaglie contro l’Aids, è tornato ad essere un problema per le nuove generazioni: un’inchiesta del quotidiano L’Unione Sarda parla di questi pericoli per i ragazzini sardi di 13 e 14 anni, che nonostante l’età si trovano già ad affrontare le prime esperienze sessuali, e non sempre sono consapevoli dei pericoli. Secondo quanto scrive il quotidiano, che cita Brunella Mocci, referente della sezione ...

Spagna - allarme mondiale per epidemia record di listeriosi : ha già caUsato 2 morti. Centinaia i contagi : È un’epidemia record, che in Spagna ha già causato la morte di due persone, un 62enne in Cantabria, a Nord, e una 90enne, in Andalusia, nel sud del Paese. I casi di contaminazione finora accertati sono invece 145 e il ministero della Salute sta inoltre verificando altri 523 contagi sospetti. La Spagna ha lanciato un allarme internazionale per la diffusione della listeriosi, una infezione causata dal batterio Listeria monocytogenes. La ...

LampedUsa : allarme rientrato - solo caduta massi caUsati da turista scivolato da roccia : Palermo, 22 ago. (AdnKronos) – allarme rientrato a Lampedusa dopo le prime notizie sulla frana all’isola dei conigli. Si è trattato solo di una caduta di massi e di pietrisco provocata da un giovane turista che si è arrampicato sulla parete della Tabaccara, che è accanto all’Isola dei conigli. Non ci sarebbero altri feriti. L'articolo Lampedusa: allarme rientrato, solo caduta massi causati da turista scivolato da roccia ...

Clima - allarme tonno e merluzzo contaminati : aumenta il contenuto di mercurio a caUsa del riscaldamento globale : I cambiamenti Climatici, ormai è noto, non portano con sé solo modifiche al Clima e al meteo, ma provocano conseguenze anche sull’ambiente e sugli animali. In particolare il Clima, unito alla pesca eccessiva e senza controllo, hanno fatto aumentare i livelli di mercurio nel merluzzo e nel tonno. Il mercurio, in alta concentrazione, è pericoloso in particolare per bambini e neonati le cui madri mangiano pesce durante la gravidanza. ...