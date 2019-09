Uragano Dorian | centinaia di cani e gatti morti per le devastanti inondazioni in un

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019) Il bilancio delle vittime dell’alle Bahamas continua a salire e secondo le autorità locali, potrebbe essere “sconcertante”. È tanta la disperazione per le vite umane perse a causa della violenza della tempesta. E a questo dolore immenso si aggiunge anche quello dello staff di un rifugio per animali, che ha vistodimorire per l’enorme Storm Surge provocata da. Felicia Telfort, responsabile del rifugio della Humane Society of Grand Bahama, ha raccontato che lei e 5 collaboratori hanno fatto tutto il possibile per salvare gli animali. Stavano accudendo 300e circa 100quandosi è abbattuto sull’isola. Elizabeth Burrows, direttore generale della Humane Society, ha dichiarato che pensava che l’edificio fosse sicuro. È stato costruito nel 2008 appositamente per evitare il pericolo delle. Poiché le recenti tempeste non ...

