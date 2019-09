Unbelievable | la nuova serie tv true crime di Netflix

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 10 settembre 2019) Niccolò Sandroni, la minitv che racconta la vera storia di violenze rimaste inascoltate arriva suil 13 settembreè latv dibasata su di una vera storia di violenze e sulla denuncia di una ragazza a cui nessuno ha creduto. Nel catalogo di, sotto il genere, si possono trovare non solo documentari, come Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes, The Staircase o Evil Genius, ma anchetv che riportano storie realmente accadute attraverso le interpretazioni di attori. Questo è il caso di Dirty John e della prossima attesa minitv, ideata, prodotta, sceneggiata ed in parte diretta da Susannah Grant, già sceneggiatrice di film quali Erin Brockovich - Forte come la verità e 28 giorni. Questa volta Susannah Grant, affiancata alla scrittura da Michael Chabon e Ayelet Waldman, ...