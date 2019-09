Una Vita | spoiler | Rosina ritrova l' amante di Maximiliano ad Acacias 38

Una Vita - trame : Rosina turbata dal ritorno dell’ex amante del defunto marito Maximiliano : È in arrivo l’ennesimo colpo di scena nelle nuove puntate della telenovela Una Vita. Si tratta dell’ingresso di un nuovo personaggio femminile che gli italiani potranno vedere tra qualche settimana. A portare scompiglio ad Acacias 38 sarà Maria, la domestica che presterà servizio a casa del dottor Higinio Baeza. L’arrivo di questa donna farà andare su tutte le furie Rosina Rubio poiché ripenserà ad un evento accaduto in passato. La madre di ...

Una Vita - trame : Silvia vendica la morte di Arturo - Samuel alla ricerca di Blanca e Diego : Presto i telespettatori italiani della serie televisiva Una Vita assisteranno all’ennesima tragedia. Tutti coloro che prenderanno parte alle tanto attese nozze del colonnello Arturo Valverde, vivranno dei momenti di vero terrore. Il padre di Elvira non farà in tempo a pronunciare i voti nuziali con la sua amata Silvia Reyes, poiché esalerà l’ultimo respiro. Quest’ultima consapevole che a porre fine all’esistenza della sua dolce metà sia stato ...

Una Vita Anticipazioni 10 settembre 2019 : la puntata di stasera su Rete 4 : Fabiana intima a Riera di non far soffrire la sua amica Carmen mentre Antoñito presenta in ritardo la sua invenzione e viene escluso dal concorso

Caduta Libera - nella puntata dell'addio a Christian Fregoni Una novità clamorosa : rivoluzione da Gerry Scotti : Una puntata storica, quella di Caduta Libera di lunedì 9 settembre. Prima puntata della stagione del quiz pre-serale in onda su Canale 5 condotto da Gerry Scotti, che ha segnato in prmis la clamorosa eliminazione di Christian Fregoni, il bagnino che si è riconfermato campione per 39 puntate consecut

Una Vita Anticipazioni 11 settembre 2019 : Il dottor Guillen tradisce Samuel e confessa la verità a Diego : Samuel minaccia il dottor Guillen e gli intima di continuare a seguire i suoi ordini ma il medico confessa la verità su Moises a Diego e Blanca.

Una Vita Anticipazioni Spagnole : una nuova misteriosa “coppia” nelle trame della soap : La nuova stagione si aprirà con l’ingresso di due nuovi misteriosi personaggi, il dottore Higinio Baeza e la sua domestica Maria.

Una Vita - anticipazioni puntata SERALE di martedì 10 settembre 2019 : anticipazioni puntata 810 e 811 di Una VITA di martedì 10 settembre 2019 in prima serata su Rete 4: La salute di Moises peggiora, intanto Fabiana avverte Riera: non dovrà fare alcun male a Carmen o dovrà vedersela con lei. Lucia intende pagare personalmente le riparazioni alle finestre della soffitta. Antoñito, pur di consegnare in tempo utile i disegni della sua invenzione e poter vincere il concorso, fa arrivare a Ramon una busta con ...

Anticipazioni Una Vita - arriva la madre di Casilda : la verità che sconvolge : Una Vita Anticipazioni: ad Acacias arrivano il medico Higinio e la madre di Casilda Nelle prossime puntate di Una Vita approda ad Acacias la madre di Casilda, che rivela una verità sconvolgente. Il tutto avviene dopo l’esplosione della galleria della famiglia Alday. Proprio durante questo incidente, Liberto rimane gravemente ferito. A salvare la sua Vita […] L'articolo Anticipazioni Una Vita, arriva la madre di Casilda: la verità che ...

Liam Ghallagher : "È colpa di Noel se ci siamo separati. Ma è ancora Una parte importante della mia vita" : Noel Ghallagher confessò di non riuscire più a lavorare con Liam e comunicò ai suoi fan di voler lasciare gli Oasis con un post nell’agosto del 2009. Da quel giorno i due fratelli che incantavano la platea suonando “Supersonic”, il primo singolo del 1994, non si sono più parlati. In un’intervista al Corriere, Liam ribadisce che la fine della band è colpa di Noel. Ma allo stesso ...

Una Vita anticipazioni : MAXIMILIANO aveva un’amante - ecco chi è : Un nuovo personaggio è destinato a portare scompiglio nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Stiamo parlando di Maria (Iolanda Muiños), la nuova domestica “assunta” dal dottor Higinio Baeza (Diego Martin), l’uomo che si prenderà apparentemente cura di Liberto (Jorge Pobes) quando quest’ultimo resterà ferito (ciò in seguito all’attentato anarchico che colpirà la Galleria d’arte Alday appena inaugurata da ...

Una Vita - anticipazioni e trame dal 15 al 21 settembre 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 15 a sabato 21 settembre 2019: Ha luogo il battesimo di Moises: durante la festa, Riera va in ospedale dal bambino per portarlo via da lì e condurlo in una pensione, esattamente come accordato con Blanca e Diego. Questi ultimi, quando arrivano sul posto, si rendono conto che non c’è traccia né del detective e né del bambino. Felipe racconta a Silvia e Arturo che Blasco, dopo ...

Anticipazioni Una Vita serale 10 settembre : Samuel minaccia il medico con un'arma da fuoco : Buone notizie in vista per i telespettatori di Una Vita che oggi, 10 settembre, potranno seguire diverse puntate della loro telenovela preferita. La prima andrà in onda - come da abitudine - a partire dalle ore 14:10 su Canale 5, al termine di Beautiful. Il secondo appuntamento invece sarà su Rete 4 dalle ore 21:30 circa alle ore 23:30, andandosi così ad aggiungere a quello del sabato sera che al momento risulta confermato. Ma le novità positive ...

Una Vita - trame : Samuel cade in rovina dopo l'attentato alla sua galleria d'arte : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, lo sceneggiato prodotto da Tve e ideato dagli stessi autori de "Il Segreto". Le trame delle nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che Samuel Alday passera dei brutti momenti dopo la fuga di Blanca (Elena Gonzalez) e Diego. L'uomo, infatti, perderà tutto in seguito ad un attentato che distruggerà la sua nuova attività. Una Vita: attentato alla galleria d'arte, Samuel ...

Inizio di Una nuova era per La Vita in Diretta? : La Vita in Diretta - Lino Banfi, Alberto Matano e Lorella Cuccarini Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno lanciato la loro prima edizione de La Vita in Diretta cantando e ballando insieme nuova Era di Jovanotti, augurandosi dunque che con il loro avvento lo storico programma di Rai 1 trovi un nuovo corso, e un nuovo appeal. Ebbene, di nuovo nella puntata d’esordio si è visto poco, ma bisognava aspettarselo, perchè il formato quello è e ...