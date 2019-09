UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntate dal 16 al 20 settembre 2019

Fonte : tvsoap

(Di martedì 10 settembre 2019)settimanaliUnalda lunedì 16 a venerdì 20: Renato ingigantisce gli effetti del suo infortunio e Diego ne farà le spese. Filippo rientra dal viaggio di lavoro e Serena prova ad allentare la forte tensione che si è creata tra di loro. Il ritorno di Guido, Mariella e Lorenzo potrebbe rappresentare un brutto colpo per Vittorio e soprattutto per Cerruti. Convinto che dietro la gentilezza di Renato si nasconda un secondo fine, Raffaele lo mette in guardia sui rischi a cui va incontro. Marina è depressa per la partenza di Elena e Alice e per i problemi legati alla vicenda del padre, finendo per trovare conforto nell’ultima persona a cui avrebbe mai pensato. Consapevoli di essere arrivati a un punto morto, Serena e Filippo cercano un modo per dare una svolta alla loro relazione. L’ipocondria di Cerruti ha degli inaspettati risvolti ...

ignaziocorrao : Ops, che dite? Ci ha preso il prof @borghi_claudio? Diciamo che Salvini l’anno prossimo non lo invitano più neanche… - poliziadistato : Anche i poliziotti hanno i propri eroi Per la #Poliziastradale di Cremona è Federico che costruisce tende e notando… - BlogSocialTv1 : Ieri in access prime bene #Boez Rai3 segna 936.000 spettatori al 4.2% mentre Un Posto al Sole 1.526.000 al 6.4% sh… -