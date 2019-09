Ultime notizie Ultim' ora oggi Brindisi | 19enne ucciso a colpi di pistola

Ultime notizie Roma del 10-09-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale di nuovo in studio Roberta Frascarelli ha lanciato la sfida delle lezioni per sciogliere il nodo della brexit ha presentando in tono polemico e in un clima rovente una donna per il voto anticipato i premi attori ha preso di mira le opposizioni in particolare leader laburista Jeremy corbin bagno di folla per il leader della Lega Matteo Salvini a piazza Montecitorio manifest elettori lo seguono nel tragitto per piazza ...

Ultime notizie Roma del 10-09-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale di nuovo in studio Roberta Frascarelli seconda bocciatura Come previsto sulla mozione presentata da Boris Johnson per la convocazione di elezioni anticipate nel Regno Unito il 15 ottobre la camera dei comuni bocciata stanotte quando 193t contro 46 numerosi astenuti quorum necessario sarebbe stato dei due terzi degli oppositori la testa hanno confermato il premier toric assicurare prima del 31 ottobre non vi sia una ...

Ultime notizie Roma del 10-09-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la Camera dei Deputati ha approvato la fiducia al Governo Conte bsicon 343 sia 263 no li ha tenuti sono stati tre sono soddisfatta del risultato così premier Giuseppe Conte lasciando Montecitorio commenta con i cronisti il voto di fiducia nell’aula bene il presidente Conte la fiducia alla camera un altro passo in avanti per cambiare lì lo scrive su ...

Ultime notizie Roma del 09-09-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con informazioni stasera dalla redazione politica in primo piano opposizioni all’attacco del governo oggi in piazza Einaudi la mentre Fonte parlava la camera in piazza Montecitorio Fratelli d’Italia e lega protestavano Salvini mercati poltrona rinchiusi nel palazzo L’Italia è in piazza e chiede di votare le parole dell’ex Ministro dell’Interno contestazioni ...

Ultime notizie Roma del 09-09-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla lezione da Francesco Vitale in studio Prima di avviare le mie comunicazioni in quest’aula concedetemi innanzitutto di rivolgere un saluto e ringraziamento al Presidente della Repubblica il quale anche in queste Ultime fasi determinanti per della Repubblica esercitando con scrupolo le sue prerogative istituzionali ha guidato con equilibrio e saggezza ed è stato riferimento ...