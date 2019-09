Ue | Scoppia il caso della delega all' immigrazione | è nel portafoglio ' Proteggere il

Ultimo scontro su viceministri e sottosegretari. Tra i 5Stelle Scoppia il caso Mef : Trattative in corso tra partiti e scontro tra correnti. Riunioni infiammate negli uffici del Senato. Alla fine resteranno solo posti in piedi. Nel senso che questo governo occuperà, entro giovedì, tutte le poltrone a disposizione che per legge sono sessantacinque. Ad oggi tra premier, ministri e sottosegretario alla presidenza del Consiglio se ne contano 23, dunque rimangono 42 incarichi da distribuire tra viceministri e ...

Governo - scintille Conte-Lega : “Dignità? Non c’è in vostri voltafaccia”. E Scoppia la bagarre in Aula sul caso di Bibbiano tra il Pd e Casellati : scintille tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il gruppo della Lega durante il voto di fiducia al Senato per il nuovo esecutivo targato Pd-M5s-Leu. “Voleva i pieni poteri, è diventato suo nemico chiunque lo ostacoli”, è stato l’attacco del presidente del Consiglio. E ancora, verso il leader leghista ed ex ministro dell’Interno: “Incolpare gli altri dei propri errori è il modo per mantenere la leadership e togliersi ...

Governo - Scoppia il caso De Micheli M5S : "Vada subito all'opposizione" : INTERVISTA CLAMOROSA/ "La De Micheli deve ricordarsi che è al Governo grazie a una coalizione di tre forze politiche e lei rappresenta un gruppo che è meno della metà del Movimento 5 Stelle. Se intende differenziare la propria posizione da quella del M5S può benissimo farlo accomodandosi fuori... Segui su affaritaliani.it

Bucchioni : “Polveriera Juve - sfogo Emre Can sottovalutato e un altro caso pronto a Scoppiare” : Polveriera Juve, Enzo Bucchioni rivela alcuni retroscena sui dissidi interni in casa bianconera dove il mercato e la lista Champions rischiano di infiammare l’ambiente Polveriera Juve, Enzo Bucchioni rivela alcuni retroscena sui dissidi interni in casa bianconera dove il mercato e la lista Champions rischiano di infiammare l’ambiente. Di seguito l’editoriale del collega sulle pagine di tuttomercatoweb.com. Bucchioni: ...

Luca Argentero - l’intervista sulla futura moglie “molto poco femminista” e sul ruolo “dell’uomo della coppia - il maschio” fa Scoppiare il caso sui social : “Benvenuti nel Medioevo” : Luca Argentero è pronto a convolare a secondo nozze con Cristina Marino, donna “molto poco femminista” e non “fissata con la parità”, come lui stesso l’ha definita in un’intervista al settimanale Oggi che ha scatenato polemiche sui social. “La mia fidanzata è molto poco femminista. Mi spiego meglio: è un’imprenditrice, super impegnata nel suo lavoro, ma, al tempo stesso, le piace occuparsi della ...

Luca Argentero - l’intervista sulla moglie “molto poco femminista” e sul ruolo “dell’uomo della coppia - il maschio” fa Scoppiare il caso sui social : “Benvenuti nel Medioevo” : Luca Argentero è pronto a convolare a secondo nozze con Cristina Marino, donna “molto poco femminista” e non “fissata con la parità”, come lui stesso l’ha definita in un’intervista al settimanale Oggi che ha scatenato polemiche sui social. “La mia fidanzata è molto poco femminista. Mi spiego meglio: è un’imprenditrice, super impegnata nel suo lavoro, ma, al tempo stesso, le piace occuparsi della ...

L’Iran tiene in ostaggio Stramaccioni. Scoppia un caso diplomatico : Che Stramaccioni non stesse vivendo un buon periodo all’Esteghlal di Teheran era già chiaro da tempo. L’ultimo sfogo c’era stato la settimana scorsa, quando in conferenza stampa il club gli aveva negato l’inteprete e lui aveva gridato al sabotaggio. Ora, però, la cosa si fa preoccupante. Una fonte italiana a Teheran ha raccontato all’Ansa che il tecnico inizia ad avere paura. Stramaccioni è stato bloccato dalla ...

Scoppia il caso Lega : presidenti di commissione non si dimettono. Borgonzoni : stop mercimonio. Far mancare numeri : La Lega ha già assunto il ruolo di opposizione. I presidenti delle commissioni parlamentari della Lega eletti a inizio legislatura dalla maggioranza M5s-Lega non si dimetteranno con la nascita del nuovo Governo targato M5s-Pd. E' stato chiaro il sottosegretario uscente, Claudio Durigon, al termine della consultazione a Montecitorio con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a cui ha rappresentato il Carroccio insieme alla sottosegretaria ...

Le notizie del giorno – Moggi ironico sul Var - caos Barcellona - a Torino Scoppia il caso Nkoulou : Moggi ironico SUL VAR – “E’ inutile polemizzare sul Var, perché dietro c’è sempre un uomo che in quel momento potrebbe essere distratto. Prima decideva e in qualche caso sbagliava solo una persona e cioè l’arbitro, ora sono in due a fare errori”.Sono le dichiarazioni dell’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, in relazione alle polemiche sull’arbitraggio di Fiorentina-Napoli e sul rigore fischiato a Dries Mertens. “Di ...

Barcellona - è Scoppiato il caso Rakitic : nel frattempo Tuchel allontana Neymar dai catalani : Tiene sempre banco il mercato in casa Barcellona nonostante la cinquina di ieri sera al Betis che ha riscattato il debutto negativo. Per quanto riguarda la situazione uscite, è scoppiato il caso Rakitic. Il centrocampista croato, partito dalla panchina nelle prime due giornate di Liga e scavalcato da Sergi Roberto nelle gerarchie, è stato messo sul mercato dal club catalano. Si è parlato soprattutto di un possibile inserimento come ...

Torino - Scoppia il caso N’Koulou e Cairo : “Resta con noi - ma prima deve…”. E svela un retroscena su Petrachi : Brutta gatta da pelare in casa Torino. N’Koulou, che vorrebbe andare alla Roma, è rimasto in tribuna ieri, alla prima di campionato contro il Sassuolo vinta dai granata per 2-1. “Mi ha chiesto di non essere convocato, mi ha detto che non c’era con la testa”, ha spiegato l’allenatore Mazzarri nel post-partita. Il presidente granata Urbano Cairo, nella notte, lasciando lo stadio ‘Grande Torino’ è ...

Torino - Scoppia il caso Nkoulou! Mazzarri : “non c’era con la testa! Vi spiego perché non ha giocato” : Walter Mazzarri fa chiarezza sulla situazione di Nkoulou: l’allenatore del Torino spiega le motivazioni che hanno portato all’esclusione del centrale granata Buona la prima per il Torino che supera 2-1 il Sassuolo all’esordio casalingo nel primo turno di Serie A. Granata che tornano a casa con i 3 punti, nonostante la particolare situazione legata a Nkoulou. Il centrale camerunense è stato escluso dalla partita, per scelta tecnica, in ...

Dopo la Open Arms - Scoppia il caso della Ocean Viking : Gianni Carotenuto La Ocean Viking continua a stazionare nelle acque tra Malta e Sicilia con il suo carico di 356 migranti. Medici senza frontiere e Sos Mediterranèe: "Emergenza psicologica a bordo, chiediamo un porto sicuro per lo sbarco" Dopo la soluzione del caso della Open Arms con il sequestro della nave ordinato dalla procura agrrrigentina e lo sbarco dei migranti, la "nuova" emergenza si chiama Ocean Viking. Nuova fino a un ...

Zenit San Pietroburgo - Scoppia il caso Malcom : la tifoseria russa ha una tradizione… razzista? : Malcom si trasferisce allo Zenit San Pietroburgo e i tifosi non la prendono bene: spuntano striscioni inneggianti ad una presunta ‘tradizione’ che non vuole giocatori neri in quadra “Grazie ai vertici per aver rispettato le nostre tradizioni“, è questo il messaggio particolare apparso in uno striscione durante la sfida fra Zenit e Krasnodar di sabato scorso. Il riferimento a Malcom è apparso abbastanza chiaro, così ...