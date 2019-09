Ue | Meloni | ‘Gentiloni per status quo | spero mi smentisca’

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019) Roma, 10 set. (AdnKronos) – Una Commissione europea “abbastanza difensiva abbastanza conservativa” e con le nomine di Roberto Gualtieri al ministero dell’Economia e di Paolo Gentiloni a commissario europeo sembra che l’Italia sia “messa a fare la ‘guardia bianca’ delloquo, un vincolo per non poter fare cose diverse”. Lo dice Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, ospite di Sky Tg 24. “Dopo di che -aggiunge- da italiana sono contenta che all’Italia sia stata riconosciuta, come le spettava, una delega centrale. Non sono contenta che quella delega vada a Gentiloni, perché è messo lì per continuare quello che abbiamo visto finora,che Gentiloni mi smentisca”. L'articolo Ue:, ‘Gentiloni perquo,mi smentisca’ Meteo Web.

