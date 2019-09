Ue | Gentiloni commissario agli Affari economici | «Mi impegnerò per rilanciare la crescita»

Paolo Gentiloni nuovo commissario Ue agli Affari economici : Paolo Gentiloni sarà commissario agli Affari economici della Commissione di Ursula von der Leyen. Lo annuncia la stessa presidente della Commissione.Von der Leyen sottolinea: “Potremo beneficiare della sua ampia esperienza in materia economica”.Frans Timmermans sarà vicepresidente esecutivo, occupandosi anche dell’ambiente e lavorando assieme agli altri Commissari. Margarethe Vestager sarà la seconda ...

Ue - Paolo Gentiloni è stato nominato commissario agli Affari economici. Von der Leyen annuncia le deleghe della sua squadra : “Oggi presento una squadra ben equilibrata e che riunisce competenza ed esperienza, voglio una commissione che lavori con determinazione e che offra delle risposte”. La presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen ha annunciato le deleghe assegnate ai vari commissari. “Voglio una commissione che sia flessibile moderna e agile”, ha detto. “Vorrei ringraziare Juncker per il suo sostegno in queste ultime ...

Commissione Ue - Paolo Gentiloni è commissario agli Affari economici : L'ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sarà il prossimo commissario europeo agli Affari economici: l'ufficialità è arrivata oggi, con l'annuncio della presidente dell'esecutivo comunitario, Ursula von der Leyen. Il portafoglio affidato a Gentiloni è quello a cui l'Italia puntava per il suo prestigio e per l'importanza del ruolo che ricoprirà l'esponente indicato dal governo di Roma.Continua a leggere

