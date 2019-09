Ubriaco investe auto di turisti tedeschi e fugge perdendo la targa

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 10 settembre 2019) Valentina Dardari Il boliviano è stato rintracciato e arrestato grazie allaritrovata sull’asfalto. Ha negato fino all’ultimo Un guidatoreha investito in pieno una macchina con a bordo una famiglia di, padre, madre e due ragazzini minorenni. L’impatto è avvenuto nella serata di sabato, 7 settembre, nel bergamasco. Una famigliola di origini tedesche si trovava sulla suamobile, una Mercedes, quando improvvisamente è stata travolta da un’altra, una Dacia Duster, guidata da un boliviano di 31 anni, operaio edile. L’uomo, risultato in seguito, non ha pensato minimamente di fermarsi per prestare soccorso anzi, ha proseguito la sua folle corsa. Fortunatamente durante il violento incidente l’investitore ha perso ladell’su cui viaggiava, ritrovata poi dalle Forze dell’ordine giunte sul luogo dell’impatto. Gli agenti, ...

