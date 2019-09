Tweet di Trump influenzano mercati JP Morgan crea un indice che ne misura l' impatto

Trump fa fuori Bolton. Con un Tweet : Donald Trump ha disposto l'allontanamento di John Bolton dal ruolo di consigliere strategico per la sicurezza nazionale con un tweet. "L'ho informato ieri sera del fatto che non c'è più bisogno del suo aiuto alla Casa Bianca. Sono stato fortemente contrario a molti dei suoi suggerimenti", ha scritto

Nasce l’indice che misura l'impatto dei Tweet di Trump sui mercati : E' stato creato dal colosso bancario americano JP Morgan. Il nome, "Volfefe index", è ispirato allo strano termine "covfefe" twittato tempo fa dal tycoon

C’è un indice che valuta l’impatto dei Tweet di Trump sull’economia : Donald Trump (foto: Chip Somodevilla/Getty Images) Che i social network stiano diventando sempre più importanti nella politica e nell’economia mondiali, soprattutto in quella americana, non è certo una novità. Così, il colosso della finanza Jp Morgan ha deciso di creare un indice specifico per tracciare l’impatto che i tweet del presidente Donald Trump hanno sui mercati. In particolare, il Volfefe index, il cui nome è ispirato al sibillino ...

Uragano Dorian - Trump mostra una mappa alterata : “Ha minacciato l’Alabama”. Per tutti è un maldestro tentativo di confermare un Tweet sbagliato [FOTO] : Scoppia l’ennesima polemica intorno al Presidente statunitense Donald Trump. Che si tratti di clima o uragani, le parole e i gesti del Presidente fanno sempre discutere. Nelle ultime ore, tutti i media statunitensi stanno riportando la notizia secondo cui Trump avrebbe mostrato una mappa alterata della traiettoria dell’Uragano Dorian. La tempesta, che sta provocando tornado, inondazioni e forti venti sulla costa orientale, è stato l’argomento di ...

Tutti pazzi per “Giuseppi” : cosa c’è dietro il Tweet pro-Conte di Trump : il tweet di Donald Trump che saluta “Giuseppi” Conte (poi corretto) Il nuovo governo italiano (forse) c’è; l’alleanza internazionale sovranista certamente no. Con un tweet Donald Trump si è appena augurato che il premier uscente Giuseppe Conte rimanga il presidente del Consiglio italiano ancora a lungo, e scarica di fatto uno dei suoi simpatizzanti più celebri, Matteo Salvini. Starting to look good for the highly respected Prime Minister of the ...

Trump e Antifa alla guerra dei Tweet : Berlino. Ai tedeschi Donald Trump non è mai piaciuto. Non il suo linguaggio, non le sue politiche né, tantomeno, la sua aperta ostilità verso il surplus commerciale della Germania, ritenuto un ostacolo all’obiettivo supremo di “Make America Great Again”. Così quando the Donald se l’è presa con il mo

Camera Usa : razzisti i Tweet di Trump : 1.36 La Camera a maggioranza democratica approva la risoluzione che condanna i commenti razzisti del presidente Donald Trump contro le deputate progressiste appartenenti a minoranze. Il via libera è arrivato al termine di una seduta convulsa, durante la quale la speaker Nancy Pelosi è stata ripresa dai colleghi per aver violato le regole vigenti, che vietano di definire il presidente razzista o dichiarare razzisti i suoi commenti.

Tweet razzisti di Trump - quattro parlamentari al contrattacco : contrattacco delle quattro esponenti del Congresso degli Stati Uniti attaccate in Tweet razzisti dal presidente Donald Trump. Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley e Rashida Tlaib hanno invitato, in una conferenza stampa, a non "abboccare all'amo" di Trump, che cerca soltanto di distrarre l'attenzione dal caos e dalla corruzione della sua amministrazione. Trump in una serie di Tweet ha attaccato le parlamentari di varia origine, ...