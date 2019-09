Tv Talk cerca analisti per l' edizione 2019 20 | come partecipare ai casting

Fonte : blogo

(Di martedì 10 settembre 2019) Tv, lo show magazine del sabato di Rai 3 che si occupa di spiegare al pubblico i fenomeni mediatici del piccolo schermo, ripartirà ad ottobre, in onda dal Centro di Produzione Rai di Milano. Massimo Bernardini, insieme alla squadra formata da Sebastiano Pucciarelli, Cinzia Bancone e Silvia Motta accoglieranno nello studio delprotagonisti della televisione, giornalisti ed esperti di comunicazione, i cui interventi si alterneranno alle domande e alle curiosità degli.Anche quest'anno Tvnuovi: peraibisogna avere un'età compresa fra i 18 e i 30 anni, inviare una mail all'indirizzotv@rai.it con allegati foto e curriculum e rimanere in attesa di ulteriori dettagli sui, che si terranno a Milano a settembre. Anche chi ha già partecipato aiin passato potrà presentarsi.Tv...

