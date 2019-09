Tumori | in Italia le Baby Pelone | bambole per i bimbi malati

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019) C’è un giocattolo per ogni bambino e ce n’è anche uno ispirato al coraggio dei piccoli guerrieri che combattono contro un tumore. Si chiamano ‘s’ leche in Spagna la Fondazione Juegaterapia ha lanciato nel 2014 per puntare i riflettori sul cancro infantile. Accompagnate da un successo superiore a ogni previsione, negli anni sono arrivate anche in Portogallo e in Messico, e ora approdano indove il ricavato della vendita sosterrà la Pediatria oncologia dell’Istituto nazionale(Int) di Milano. Les non hanno capelli da pettinare, ma indossano foulard d’autore disegnati da stilisti d’eccezione: Laura Pausini, David Bisbal, Shakira, Ricky Martin e Teresa, bimba in lotta contro il cancro. Si possono acquistare presso i punti La Giraffa, Rocco Giocattoli e online su Amazon. Nel 2017 ‘Pelón’ ...

lavocedellapau1 : RT @rep_milano: Una bambola senza capelli per la lotta ai tumori infantili: dalla Spagna all'Italia con Pausini e Shakira testimonial [news… - CALEMANR : RT @rep_milano: Una bambola senza capelli per la lotta ai tumori infantili: dalla Spagna all'Italia con Pausini e Shakira testimonial [news… - rep_milano : Una bambola senza capelli per la lotta ai tumori infantili: dalla Spagna all'Italia con Pausini e Shakira testimoni… -