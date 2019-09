Tua Per Sempre è il nuovo singolo di Elisa da Diari Aperti

Life is Strange : Dontnod ha idee per un evenTuale terzo capitolo : Dontnod ha poco pubblicato il quarto episodio di Life is Strange 2 e molti fan si sono domandati se il team di sviluppo ha già in mente qualkcosa per un eventuale terzo capitolo, o anche uno spin-off sulla falsariga di Before the Storm. A tal proposito, lo sceneggiatore Jean-Luc Cano ed il co-creative director Michel Koch hanno speso qualche parola sull'argomento, durante una recente intervista:"Ad essere onesti non abbiamo pensato a Life is ...

X Factor 2019 - Sfera Ebbasta dopo Corinaldo : ‘Non sei mai abbastanza forte per affrontare la siTuazione’ : “Quello che è successo è stata una tragedia che ha segnato tutti e non è una cosa che passa e né cambia le emozioni che provo” a parlare è Sfera Ebbasta il trapper e giudice di X Factor 2019 che alla presentazione della nuova edizione del talent è tornato a parlare della tragedia dell’8 dicembre 2018 quando, prima di un suo dj set, sono morte 6 persone in una discoteca di Corinaldo in provincia di Ancona. “Ritornare a ...

Incendi in Amazzonia : per il governo la siTuazione è quasi “sotto controllo” : Il ministro dell’Ambiente brasiliano, Ricardo Salles, ha respinto le critiche di Michelle Bachelet, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, secondo cui gli Incendi e la deforestazione in Amazzonia rappresentano “una catastrofe umanitaria“: secondo Salles la situazione dei roghi è quasi “sotto controllo“. Secondo gli ultimi dati dell’Istituto Nazionale per le Ricerche Spaziali, nei primi otto ...

Governo : Musumeci - ‘incontrerò PaTuanelli per Gela - T. Imerese e Cara Mineo’ : Palermo, 10 set. (Adnkronos) – “Penso di incontrare nei prossimi giorni il ministro dello Sviluppo economico per affrontare alcune vertenze, a cominciare dalla reindustrializzazione di aree come Gela, ma anche Termini Imerese, dove l’incerta sorte dell’ex Fiat lascia in ansia un migliaio di lavoratori i cui ammortizzatori sociali scadono il 31 dicembre”. A dirlo è stato il presidente della Regione siciliana, ...

Nintendo Switch sta preparando un visore per la realtà virTuale? : La console ibrida della grande N, Nintendo Switch, ha già avuto un certo supporto per la realtà virtuale con il lancio di una serie di kit Nintendo Labo, ovvero il Labo VR Kit. Ebbene non sembra finita qua, infatti la casa di Kyoto avrebbe in programma ben altro per la sua console di punta. Stando alle ultime voci di corridoio infatti, Nintendo sarebbe alle prese con un visore per la realtà virtuale tutto suo, pensato per la sua console Nintendo ...

Malmoe onora Zlatan Ibrahimovic - pronta una staTua Per lo svedese : sarà svelata l’8 ottobre : La città dell’attaccante svedese ha deciso di costruire una statua in suo onore nella piazza tra il vecchio e il nuovo stadio Considerando l’ego di cui Zlatan Ibrahimovic gode, la decisione della città di Malmoe gli farà certamente piacere. I politici della città, in collaborazione con la Federcalcio svedese, ha lanciato nel 2015 un progetto per costruire una statua in onore di Ibra, costruita nella piazza tra il vecchio e il ...

DIRETTA/ Rep. Dominicana LiTuania - risultato finale 55-74 - : 19 punti per Lekavicius : DIRETTA Repubblica Dominicana Lituania, risultato finale 55-74,: vittoria netta ma inutile per i baltici, che abbandonano i Mondiali basket 2019.

La scuola in numeri - 10 grafici per raccontare la siTuazione italiana : La scuola in numeri, 10 grafici per raccontare la situazione italiana Quanti studenti ci sono nelle aule, quanti di loro sono stranieri e quali indirizzi scelgono? Quanto guadagnano i professori e quanto investe il nostro Paese nell’istruzione rispetto all’Ue? Attraverso dati e statistiche cerchiamo di capire lo status delle nostre ...

Infortunio Insigne - Il Mattino : Si tenta il recupero : la siTuazione : Infortunio Insigne, Il Mattino: Si tenta il recupero del capitano azzurro che ha saltato la doppia sfida con la Nazionale dopo la defezione in Juventus-Napoli Infortunio Insigne, Il Mattino: Si tenta il recupero: la situazione. Il capitano si è fatto male nel corso del riscaldamento prima della gara contro la Juventus. In quell’ occasione l’ attaccante di Frattamaggiore ha forzato per giocare ma è andata male, al punto che non ...

Diretta Rep. Dominicana LiTuania/ Streaming video tv : in campo per la gloria - Basket - : Diretta Repubblica Dominicana Lituania: info Streaming video e tv della partita di Basket, valida per il secondo round ai Mondiali in Cina 2019.

Mondiali Basket 2019 – Che beffa per la LiTuania! La Fiba riconosce l’errore arbitrale - ma il risultato ormai non cambia : Clamoroso ai Mondiali di Basket 2019: la Fiba riconosce un errore arbitrale ai danni della Lituania, ma il risultato non cambia Continua lo spettacolo dei Mondiali di Basket 2019, anche senza gli azzurri in campo tanti sono i motivi per continuare a seguire la rassegna iridata, nella quale non mancano le polemiche. Nella sfida di sabato a Nanchino tra Francia e Lituania, la squadra transalpina ha beneficiato di un errore arbitrale nei ...

Vuelta a España 2019 - la tappa di oggi Tineo-SanTuario del Acebo : percorso - favoriti e altimetria. Tappone pazzesco con 4 GPM di prima categoria : Si entra nel momento decisivo della Vuelta a España 2019: quindicesima tappa, da Tineo a Santuario del Acebo (154,4 chilometri), tantissima montagna, un arrivo in salita che può sconvolgere la situazione in chiusura della seconda settimana (domani infatti ci sarà il secondo ed ultimo giorno di riposo). Andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio. Altimetria percorso Primi 21 chilometri pianeggianti prima di approcciare il Puerto del Acebo: non ...

Vincitrice Miss Italia 2019/ Chi è - vince Carolina Stramare : le percenTuali di voto : Vincitrice Miss Italia 2019, chi è? La reginetta di bellezza è Carolina Stramare, Miss Lombardia, seguita da Serena Petralia e Sevmy Fernando