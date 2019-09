Trump ha costretto il servizio meteorologico americano a mentire sull’uragano Dorian?

Fonte : wired

(Di martedì 10 settembre 2019) Da sinistra, il segretarioal Commercio Wilbur Ross, il presidente Donalde il procuratore speciale William Barr (foto: Chen Mengtong/China News Service/Visual China Group via Getty Images) L’agenzia federale statunitense che si occupa degli studi meteorologici e oceanici (Nooa) potrebbe aver confermato una notizia falsa sulla traiettoria dell’uragano– diffusa dal presidente Donald– come risultato della diretta pressione dell’amministrazione di Washington. Il New York Times ha ricostruito grazie ad alcune fonti anonime che poche ore prima che l’agenzia facesse sapere che l’uragano– il feroce fenomeno atmosferico che ha colpito i Caraibi e la costa Est degli Stati Uniti – sarebbe passato anche dall’Alabama (in realtà non è successo, come sarebbe stato già noto aldi previsioni meteorologiche), il ...

