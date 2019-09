Trento | precipita da 10 metri mentre lavora nel bosco | morto l’ex calciatore Paolo Valenti

Fonte : fanpage

(Di martedì 10 settembre 2019), 36 anni, tre figli e una carriera da ex stella del calcio regionale, èin seguito ad un incidente sul lavoro verificatosi a Tione di. L'uomo, titolare di una ditta di lavori forestali, èto da un alberoera impegnato in alcune operazione nel, facendo un volo di 10. A lanciare l'allarme è stato il padre, che era con lui. Indagini in corso per ricostruire la dinamica.

