romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-09-2019 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - zazoomnews : Traffico Roma del 10-09-2019 ore 18:30 - #Traffico #10-09-2019 #18:30 - zazoomnews : Traffico Roma del 10-09-2019 ore 18:00 - #Traffico #10-09-2019 #18:00 -
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Traffico Roma del 09-09-2019 ore 09:00 Roma Daily News
TRAFFICO INCOLONNATO SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST; SEMPRE IN ...
Traffico Roma del 10-09-2019 ore 19 : 00 : CODE SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA CORSO FRANCIA E GROTTAROSSA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIALE DEL CASTRO PRETORIO ALL’ALTEZZA DI VIA PALESTRO. A SAN GIOVANNI INCIDENTE TRA PIAZZA RE DI Roma E LA VIA APPIA. ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA SUD TRA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE E LA VIA LAURENTINA POI IL Traffico: IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI CODE VERSO BATTISTINI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. CODE TRA IL LUNGOTEVERE ...
Traffico Roma del 10-09-2019 ore 18 : 30 : CODE SULLA VIA FLAMINIA A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA CORSO FRANCIA E GROTTAROSSA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIALE DEL CASTRO PRETORIO ALL’ALTEZZA DI VIA PALESTRO. A SAN GIOVANNI INCIDENTE TRA PIAZZA RE DI Roma E LA VIA APPIA. ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA SUD TRA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE E LA VIA LAURENTINA POI IL Traffico: IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI CODE VERSO BATTISTINI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. CODE TRA IL LUNGOTEVERE ...
Traffico Roma del 10-09-2019 ore 18 : 00 : LAVORI IN CORSO SULLA VIA SALARIA CONTINUANO A PROVOCARE DISAGI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE. CONGESTIONATO IL Traffico. TANGENZIALE, DOVE ABBIAMO CODE TRA LO STADIO OLIMPICO E LA VIA SALARIA, E FILE ALL’ALTEZZA DELLA A24. TRA MONTI TIBURTINI E LA PRENESTINA, DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE TRA VIA FIORENTINI E VIALE DELLA SERENISSIMA CODE TRA CASTEL SANT’ANGELO E IL LUNGOTEVERE. Traffico DA PIAZZA ADRIANA A TRASTEVERE. DISAGI IN ...
Traffico Roma del 10-09-2019 ore 17 : 30 : LAVORI IN CORSO SULLA VIA SALARIA CONTINUANO A PROVOCARE DISAGI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE. CONGESTIONATO IL Traffico. TANGENZIALE, DOVE ABBIAMO CODE TRA LO STADIO OLIMPICO E LA VIA SALARIA, E FILE ALL’ALTEZZA DELLA A24. TRA MONTI TIBURTINI E LA PRENESTINA, DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE TRA VIA FIORENTINI E VIALE DELLA SERENISSIMA CODE TRA CASTEL SANT’ANGELO E IL LUNGOTEVERE. Traffico DA PIAZZA ADRIANA A TRASTEVERE. DISAGI IN ...
Traffico Roma del 10-09-2019 ore 17 : 00 : Traffico PER ORA REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, ABBIAMO BREVI RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO FINO AD ENTRARE SULLA TANGENZIALE EST. IN CITTà LA POLIZIA MUNUCIPALE CI SEGNALA DUE INCIDENTI UN PRIMO INCIDNTE SULLA Corsia Laterale DI Via Cristoforo Colombo aLL’ Altezza Via di Via Palos RALLENTAMENTI in direzione DEL CENTRO CITTà SECONDO INCIDENTE IN SU VIALE PARIOLI, ALL’ ALTEZZA DI VIA NINO ...
Traffico Roma del 10-09-2019 ore 16 : 30 : Traffico PER ORA REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, ABBIAMO BREVI RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO FINO AD ENTRARE SULLA TANGENZIALE EST. IN CITTà LA POLIZIA MUNUCIPALE CI SEGNALA DUE INCIDENTI UN PRIMO INCIDNTE SULLA Corsia Laterale DI Via Cristoforo Colombo aLL’ Altezza Via di Via Palos RALLENTAMENTI in direzione DEL CENTRO CITTà SECONDO INCIDENTE IN SU VIALE PARIOLI, ALL’ ALTEZZA DI VIA NINO ...
Roma. Galleria Giovanni XXIII riaperta al Traffico : nuovo impianto di illuminazione : riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, che adesso ha una nuova illuminazione grazie a 950 nuovi proiettori a led
Traffico Roma del 10-09-2019 ore 15 : 30 : Traffico PER ORA REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, ABBIAMO BREVI RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO FINO AD ENTRARE SULLA TANGENZIALE EST. IN CITTà LA POLIZIA MUNUCIPALE CI SEGNALA DUE INCIDENTI UN PRIMO INCIDNTE SULLA Corsia Laterale DI Via Cristoforo Colombo aLL’ Altezza Via di Via Palos RALLENTAMENTI in direzione DEL CENTRO CITTà SECONDO INCIDENTE IN SU VIALE PARIOLI, ALL’ ALTEZZA DI VIA NINO ...
Traffico Roma del 10-09-2019 ore 14 : 30 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, ABBIAMO BREVI CODE DA PORTONACCIO FINO AD ENTRARE SULLA TANGENZIALE EST. IN CITTà LA POLIZIA MUNUCIPALE CI SEGNALA ALCUNI INCIDENTI UN PRIMO INCIDNTE SU VIA DEL FORO ITALICO, RALLENTAMENTI VERSO VIA SALARIA, TRA CORSO DI FRANCIA E VIALE TOR DI QUINTO. AL TORRINO, ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIALE BEATA VERGINE DEL CARMELO, ALTEZZA VIA ...
Traffico Roma del 10-09-2019 ore 13 : 30 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, ABBIAMO BREVI CODE DA PORTONACCIO FINO AD ENTRARE SULLA TANGENZIALE EST. IN CITTà LA POLIZIA MUNUCIPALE CI SEGNALA ALCUNI INCIDENTI UN PRIMO INCIDNTE SU VIA DEL FORO ITALICO, RALLENTAMENTI VERSO VIA SALARIA, TRA CORSO DI FRANCIA E VIALE TOR DI QUINTO. AL TORRINO, ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIALE BEATA VERGINE DEL CARMELO, ALTEZZA VIA ...
Traffico Roma del 10-09-2019 ore 12 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO, CON ECCEZIONE DEI BREVI RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO FINO AD ENTRARE SULLA TANGENZIALE EST. SU VIA DEL FORO ITALICO, PRUDENZA PER UN INCIDENTE VERSO VIA SALARIA, TRA CORSO DI FRANCIA E VIALE TOR DI QUINTO. AL TORRINO, RALLENTAMENTI SU VIALE BEATA VERGINE DEL CARMELO, ALTEZZA VIA ILDEBRANDO VIVANTI, ANCHE IN QUESTO CASO PER UN ...
Traffico Roma del 10-09-2019 ore 11 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE. IN NETTO MIGLIORAMENTO ANCHE IL Traffico SULL’INTERO TRATTO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO, IN PARTICOLARE VERSO IL CENTRO, DOPO I DISAGI DI QUESTA MATTINA. BREVI RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO E LAVORI SU VIA DEL FORO ITALICO, IN PROSSIMITÀ DI VIA SALARIA IN DIREZIONE STADIO. A CAUSA DI UN INCIDENTE, POSSIBILI DISAGI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO IN PROSSIMITÀ ...
Traffico Roma del 10-09-2019 ore 10 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DEI CANTIERI TRA VIA AURELIA E VIA DEL PESCACCIO, PROSEGUENDO, LA CIRCOLAZIONE È ANCORA SOSTENUTA TRA MAGLIANA E OSTIENSE E TRA CASILINA E TIBURTINA. IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI SONO MAGGIORMENTE CONCENTRATI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA. CODE TRATTI IN DIREZIONE Roma, A CAUSA DEL Traffico INTENSO E PER UN INCIDENTE, SUL ...
Traffico Roma del 10-09-2019 ore 10 : 00 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DEI CANTIERI TRA VIA AURELIA E VIA DEL PESCACCIO, PROSEGUENDO, LA CIRCOLAZIONE È ANCORA SOSTENUTA TRA MAGLIANA E OSTIENSE E TRA CASILINA E TIBURTINA. IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI SONO MAGGIORMENTE CONCENTRATI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA. CODE TRATTI IN DIREZIONE Roma, A CAUSA DEL Traffico INTENSO E PER UN INCIDENTE, SUL ...
Traffico Roma del 10-09-2019 ore 09 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DEI CANTIERI TRA VIA AURELIA E VIA DEL PESCACCIO, PROSEGUENDO, LA CIRCOLAZIONE È ANCORA SOSTENUTA TRA MAGLIANA E OSTIENSE E TRA CASILINA E TIBURTINA. IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI SONO MAGGIORMENTE CONCENTRATI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA. CODE TRATTI IN DIREZIONE Roma, A CAUSA DEL Traffico INTENSO E PER UN INCIDENTE, SUL ...