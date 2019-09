Traffico Roma del 10-09-2019 ore 17 | 30

Fonte : romadailynews

(Di martedì 10 settembre 2019) LAVORI IN CORSO SULLA VIA SALARIA CONTINUANO A PROVOCARE DISAGI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE. CONGESTIONATO IL. TANGENZIALE, DOVE ABBIAMO CODE TRA LO STADIO OLIMPICO E LA VIA SALARIA, E FILE ALL’ALTEZZA DELLA A24. TRA MONTI TIBURTINI E LA PRENESTINA, DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE TRA VIA FIORENTINI E VIALE DELLA SERENISSIMA CODE TRA CASTEL SANT’ANGELO E IL LUNGOTEVERE.DA PIAZZA ADRIANA A TRASTEVERE. DISAGI IN USCITA DASOPRATTUTTO SULLA CASSIA E SULLA VIA ARDEATINA. SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI TRA LA PONTINA E L’ARDEATINA, E CODE NELLA ZONA NORD-EST TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA. MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDEDISPONIBILE PER ANDROID E IOS ———————– AUTORE: SIMONE CERCHIARA In ...

