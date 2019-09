Titoli e aperture | cosa scrivono i quotidiani in edicola del discorso di Conte alla Camera

Titoli e aperture : gli ultimi passi verso la fiducia al Conte-bis raccontati dai quotidiani in edicola : E' il giorno della fiducia al governo Conte-bis. E il premier presenterà il suo programma. L'impronta sembra quella della pacificazione dopo la stagione delle contrapposizioni e dei toni urlati: un governo di legislatura per crescita e riforme, lo slogan. Intanto la Francia apre sul Piano migranti: Parigi è intenzionata ad offrire un asse all'Italia nel quadro dell'Unione Europea. Il dossier di Palazzo Chigi parla la lingua dei “porti aperti” e ...

Titoli e aperture : i primi nodi del governo Conte 2 raccontati dai giornali in edicola : Prime frizioni e, dunque, prime spine per il governo Conte 2. Sanità e cantieri si presentano come i primi scogli e quindi anche come i primi nodi da sciogliere. Il presidente del Consiglio incontra i ministri dell'Economia Gualtieri e dell'Interno Lamorgese. Il premier ha sentito per telefono anche il presidente americano Donald Trump. E nel suo primo giorno a Bruxelles il commissario incaricato Gentiloni ha incontrato la presidente della ...

Titoli e aperture : il primo giorno del governo Conte raccontato dai quotidiani in edicola : Il governo giallorosso ha giurato al Quirinale, Costituzione alla mano, davanti al capo dello Stato e al presidente del Consiglio. Si tratta di un esecutivo che sembra nascere nel segno di una svolta, soprattutto nei rapporti diretti e non conflittuali con l'Europa. L'ex premier Paolo Gentiloni è stato indicato al ruolo di commissario della Ue, destinato a occuparsi degli Affari economici. Sostituirà il francese Pierre Moscovici, uomo di ...

Titoli e aperture : il governo Conte-bis e i suoi ministri commentati e raccontati dai quotidiani in edicola : Via libera al Conte bis. Ufficiale la squadra di governo: coalizione giallorossa formata da Cinque Stelle, Pd e Leu, tra new entry, promossi ed esclusi. I ministri sono ventuno, sette le donne, età media, 47 anni. Oggi il giuramento davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Ora basta odio” promette e chiede il segretario dem Nicola Zingaretti. Dai mercati segnali di fiducia. Spread ai minimi storici, positiva la Borsa. LA ...

Titoli e aperture : il voto su Rousseau spiegato dai quotidiani in edicola : La rinuncia di Luigi Di Maio a fare il vicepremier sblocca la trattativa per la formazione del nuovo governo. Dando il via libera al premier incaricato Giuseppe Conte, che dovrebbe così poter salire al Quirinale già domani per sciogliere la riserva. Il giuramento dei ministri potrebbe perciò avere luogo forse già giovedì. Oggi la consultazione online degli iscritti al Movimento 5 Stelle sull'intesa con il Pd. Si vota dalle 9 alle 18. E lo stesso ...

Titoli e aperture. Gli "ultimatum" per il Conte bis raccontati dai giornali : Rovesciamento di fronte. “Sì al nostro programma o non si parte” intima Luigi Di Maio. Il leader pentastellato detta le condizioni dopo l'incontro avuto ieri con il premier incaricato Giuseppe Conte. “Ora basta con gli ultimatum”, gli fa eco il segretario democratico Nicola Zingaretti. Il quale decide di annullare l'incontro previsto con il M5S. Forte l'irritazione del premier incaricato che però chiede di andar e avanti con la trattativa ...

Titoli e aperture : gli ostacoli sulla strada di Conte - spiegati dai quotidiani in edicola : “Un governo di novità”. Così si è espresso il Presidente incaricato Giuseppe Conte nel ricevere il mandato di formare l'esecutivo Pd-M5S dal presidente Sergio Mattarella. “Avevo dubbi ma li ho superati. Non sarà un governo ‘contro' ma un governo all'insegna della novità” ha detto. Subito avviato il giro di consultazioni con i partiti. Tuttavia le trattative con i dem e i Cinque Stelle si preannunciano non facili e in salita. Nel frattempo ...

Titoli e aperture : il nuovo mandato a Conte interpretato dai quotidiani in edicola : Ennesima giornata di passione. Il nuovo governo è riaffidato alla guida e alla cura di Giuseppe Conte, il premier uscente. Questa mattina alle 9.30 il presidente della Repubblica lo ha convocato al Quirinale per conferirgli l'incarico di formare il nuovo esecutivo con il Pd e i 5Stelle. Il premier, già alla guida della coalizione con la Lega accetterà “con riserva”, come usualmente accade all'atto dell'affidamento dell'incarico. Nel frattempo è ...

Titoli e aperture : la seconda tornata di consultazioni presentata dai quotidiani in edicola : L'avocato Giuseppe Conte torna sulla scena di Palazzo Chigi. E lì, ieri sera, partecipa alla trattativa con Di Maio, Zingaretti e Orlando. La discussione su programmi, nomi e ruoli di un possibile nuovo governo Conte bis o Bisconte, come è già stato ribattezzato da alcuni quotidiani, è durata quattro ore ed è apparsa molto in salita, piuttosto difficile. Per le richieste reciproche dei singoli attori in gioco e pretendenti al governo del Paese. ...

Titoli e aperture : il tira e molla tra Pd e M5s su Conte e gli altri ministri raccontato dai quotidiani : È stata una lunga domenica di trattative, trascorsa tra annunci e repentine frenate. Ma poi, nel tardo pomeriggio il segretario del Pd, Nicola, Zingaretti, nel corso di una conferenza stampa ha aperto all'ipotesi di intesa con il M5s per l'avvio della formazione di un nuovo governo: “Serve un confronto subito sui Contenuti”. E in merito ai nomi di chi guiderà l'esecutivo ha aggiunto: “Intesa possibile ma occorre discontinuità”. ...

Titoli e aperture : la trattativa tra M5s e Pd letta dai quotidiani in edicola : Una giornata nebbiosa e appannata quella di venerdì. Che invece di chiarire i caratteri e i contorni della crisi di governo li ha un po' confusi: sono di fatto partite le trattative tra Cinque Stelle e Pd e in serata sera il faccia a faccia tra Zingaretti e Di Maio. Il leader M5s pone delle condizioni e avanza il nome di Giuseppe Conte come premier che succederebbe a se stesso. Ma il segretario dem frena e chiede una svolta ...

Titoli e aperture : lo psicodramma della crisi raccontato dai giornali in edicola : È una corsa contro il tempo quella per la formazione del nuovo governo con una nuova maggioranza Pd-5Stelle. Il capo dello Stato ha concesso 5 giorni, fino al prossimo martedì, a Di Maio e Zingaretti per parlarsi, chiarirsi e trovare un accordo. Dopo di che ci sono solo le urne. E un governo di passaggio che porti al voto il Paese. Difficile allo stato attuale fare ipotesi e dire da che parte possa pendere l'ago della bilancia CORRIERE della ...

Titoli e aperture : la lettura del primo giorno di consultazioni sui giornali italiani : La direzione del Pd ha approvato la linea di Nicola Zingaretti a favore della disponibilità a verificare le condizioni di "un governo di svolta" con il Movimento 5 Stelle. Il nuovo esecutivo dovrà essere "di discontinuità" rispetto al passato. Il segretario dem ha fissato i cinque punti che dovranno costituire la base della trattativa: dall'appartenenza leale all'Unione europea al cambio nella gestione dei flussi migratori. ...