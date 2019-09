The Spy | la vera storia della più famosa spia del Mossad

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 10 settembre 2019) Niccolò Sandroni The Spy ci regala un Sacha Baron Cohen inedito per una serie tv basata sull’incredibiledi Eli Cohen, celebredelThe Spy è l’ultimo ritrovato del genere spionistico in campo seriale e vede protagonista Sacha Baron Cohen, in una coproduzione tra Netflix e Canal+. Sacha Baron Cohen è l’anima di The Spy, più che una serie tv un film a puntate, in cui il suo personaggio, Eli Cohen, da semplice contabile diventa lapiùnelladel. La trama, ambientata nei primi anni ’60, periodo di pieno conflitto tra Israele e la vicina Siria, è basata su di unarealmente accaduta e ci racconta di un uomo, Eli Cohen, figlio di ebrei originari di Aleppo che vive a Tel Aviv. Nel suo passato una fuga dall’Egitto antisemita, nel suo presente una vita da onesto contabile. Ma nel futuro Eli si vede al servizio del suo Paese, ...

VitiCaste : Acabo de ver el episodio S01E01 de The Spy (2019)! #spy #tvtime - sciroccoxyz : Comunque Sasha Cohen che fa un ruolo drammatico è un forte si (prime 2 puntate di the spy) - pandapolex : @Alyenante Aggiungo anche The Spy su Prime e Altered Carbon su Netflix -