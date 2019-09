Temptation Island Vip anticipazioni | cosa accadrà nella 2° puntata

Temptation Island Vip - la 1^ parte sarà visibile su La5 e MediasetPlay : Torna anche quest'anno su Mediaset l'appuntamento con uno degli show televisivi più attesi di fine estate, Temptation Island Vip. Lunedì 9 settembre, infatti, in prima serata su Canale 5 è andata in onda la tanto attesa prima puntata della seconda edizione in cui sono state presentate le 5 coppie che quest'anno metteranno alla prova la loro relazione trascorrendo 21 giorni nei villaggi insieme ai tentatori e alle tentatrici. Per tutti coloro che ...

Temptation Island Vip - compleanno amaro per Pago : «Alessia - mi viene da piangere» : Temptation Island Vip 2, compleanno amaro per Pago: «Alessia, mi viene da piangere». Pacifico Settembre in arte Pago durante la prima puntata di Temptation,, sta scoprendo una Serena completamente diversa, e al momento del falò con Alessia Marcuzzi scoppia a piangere. Serena è fidanzata da sei anni con Pago, appena entrata nel villaggio con i fidanzati la Enardu si è sfogata e in un confessionale ha tirato fuori tutte le frustrazioni del suo ...

Temptation Island Vip - spoiler 16 settembre : Damiano richiede il falò - Nathalie in lacrime : Finalmente l’attesa è finita, i telespettatori ieri hanno avuto modo di vedere la prima puntata del reality Temptation Island Vip 2019. Nel secondo appuntamento in programmazione il prossimo lunedì, le coppie partecipanti continueranno a mettere alla prova il loro amore. La conduttrice Alessia Marcuzzi ha già annunciato in anteprima ciò che accadrà la prossima settimana. I primi spoiler rivelano che Damiano Er Faina, sempre più triste e furioso ...

Resoconto Temptation Island Vip prima puntata : Ciro viola le regole - espulso con la Caputo : È stata una partenza con il botto quella che ha caratterizzato la prima puntata di Temptation Island Vip 2, andata in onda ieri 9 settembre su Canale 5. Fin dalle battute iniziali, il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi ha mostrato gli evidenti problemi tra qualche coppia, già alle prese con dei dubbi prima dello sbarco in Sardegna. Evidente, a tal proposito, l'avvicinamento di Serena Enardu al single Alessandro, motivo di delusione per il ...

Replica Temptation Island Vip 2019 : dove rivedere tutte le puntate : dove rivedere le repliche di Temptation Island Vip 2019: canale e orario dove si possono rivedere tutte le puntate di Temptation Island Vip 2019? Se aveste voluto vedere il programma ma per svariati motivi non avete potuto farlo, sappiate che il reality guidato da Alessia Marcuzzi è disponibile in Replica, il giorno dopo la messa […] L'articolo Replica Temptation Island Vip 2019: dove rivedere tutte le puntate proviene da Gossip e Tv.

Temptation Island Vip anticipazioni : “Accadrà una cosa mai successa” : Temptation Island Vip anticipazioni: “Accadrà una cosa mai successa” La prima puntata di Temptation Island Vip non ha tradito le aspettative ed è stata ricca di colpi di scena. Ciro e Federica sono stati squalificati dal programma, in quanto lui è fuggito dal suo villaggio per incontrare la fidanzata. Una corsa scalza, sulla spiaggia, disperata. […] L'articolo Temptation Island Vip anticipazioni: “Accadrà una cosa mai ...

Ciro e Federica eliminati da Temptation Island Vip : Marcuzzi dura : Ciro e Federica vengono eliminati da Temptation Island Vip: Alessia Marcuzzi bacchetta Petrone Ciro e Federica lasciano Temptation Island Vip o, meglio, sono costretti ad abbandonare l’esperienza. Alessia Marcuzzi si ritrova a dover chiedere alla coppia di lasciare il reality, poiché le regole sono state trasgredite. Scendendo nel dettaglio, a causare questa inaspettata uscita è […] L'articolo Ciro e Federica eliminati da Temptation ...

Temptation Island Vip 2 - Pago vede il video di Serena Enardu : 'Sono allibito' : Ieri è stata una giornata importante per la stagione televisiva Mediaset. Oltre a Pomeriggio 5, è iniziata la seconda edizione di Temptation Island Vip, reality show condotto da Alessa Marcuzzi. Ieri sera sono state presentate le coppie e i single che sono sbarcati sull'isola delle tentazioni. Nonostante la trasmissione sia solo alle battute iniziali, sono già stati individuati i protagonisti destinati a far discutere ed a dividere i fan. Tra ...

Temptation Island Vip 2019 : puntate - coppie e tutte le anticipazioni : Da lunedì 9 settembre, in prima serata, su Canale 5, il reality show delle tentazioni "vip" prodotto da Maria De Filippi...

Temptation Island Vip 2 – Prima puntata del 9 settembre 2019 – Alessia Marcuzzi nuova conduttrice. : Ad un mese e una settimana dal termine della sesta serie della versione tradizionale, finalmente l’attesa è finita e questa sera su Canale5 comincia la seconda edizione di Temptation Island Vip. Novità alla conduzione: Simona Ventura è tornata in Rai e al suo posto debutta alla conduzione Alessia Marcuzzi. Temptation Island Vip 2 | Coppie […] L'articolo Temptation Island Vip 2 – Prima puntata del 9 settembre 2019 – Alessia ...

Temptation Island Vip : Serena stufa di Pago - che reagisce male : Serena Enardu di Temptation Island Vip confessa: “Pago è pesante!” Nella prima puntata di Temptation Island Vip 2019 a far molto discutere gli spettatori a casa è stata sicuramente la coppia composta da Pago e Serena Enardu. Difatti quest’ultima, subito dopo essersi divisa dal fidanzato, è sembrata felice e spensierata come non mai, avvicinandosi pericolosamente a un tentatore. E una volta che l’ex tronista di Uomini e ...

Temptation Island VIP 2019/ Coppie e diretta : Pago in crisi - Serena si sfoga : TEMPTATION ISLAND Vip 2019, diretta prima puntata: anticipazioni, Coppie e cast. Cosa vedrà Pago su Serena Enardu? "Mi girano le p...", dice in uno sfogo.

Er Faina - lacrime inaspettate a Temptation Island Vip : web in subbuglio : Er Faina piange a Temptation Island Vip, le lacrime contagiano anche gli altri fidanzati La partecipazione di Damiano Er Faina a Temptation Island Vip ha fatto discutere dal primo momento. Ciò che però potrebbe sorprendere sono le sue lacrime durante la prima puntata del programma di Canale 5. Al momento della separazione, quando ha visto […] L'articolo Er Faina, lacrime inaspettate a Temptation Island Vip: web in subbuglio proviene da ...