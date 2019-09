Temptation Island Vip | anticipazioni 16 settembre | Marcuzzi | ' Accadrà una cosa mai

Temptation Island Vip 2019 - Anticipazioni Seconda Puntata! : Lunedì prossimo la Seconda puntata di Temptation Island Vip 2019 andrà a mescolare ancora d più le carte. In arrivo una nuova coppia e scenderanno tante lacrime. Ecco cosa succederà nella Seconda puntata di Temptation Island! Le Anticipazioni della Seconda puntata di Temptation Island Vip 2019 confermano che anche la prossima settimana il pubblico potrà divertirsi. In fondo già la prima serata con le sei coppie nel villaggio sardo che le ospita ...

Ascolti Temptation Island Vip : partenza sottotono per Alessia Marcuzzi : Temptation Island Vip 2, Ascolti prima puntata: Alessia Marcuzzi parte con il 18% di share È andata in onda ieri sera la prima puntata di Temptation Island Vip 2 condotta da Alessia Marcuzzi e per il docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi questi sono stati gli Ascolti: 2.949.000 telespettatori e il 18.16% di share. Un calo netto rispetto alla scorsa edizione condotta da Simona Ventura. Quest’ultima, infatti, alla prima ...

Temptation Island Vip - Ciro viola le regole e viene eliminato con Federica : il rimprovero di Alessia Marcuzzi : La prima puntata del reality di coppia è stata segnata dalla squalifica della coppia dopo la fuga del ragazzo verso il...

Temptation Island Vip debutta sottotono. Ciro Petrone scappa inseguito dai cameraman - Alessia Marcuzzi lo bacchetta : “Tu e Federica dovete lasciare il reality” : Un debutto sottotono per la seconda edizione vip di Temptation Island, il reality delle corna prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Il meccanismo è noto e rodato, proprio perché solido e d’impatto viene riproposto in maniera identica. Un rito che si ripete tra pinnettu, falò, scenate di gelosie, balli sfrenati, corse in giardino e chi più ne ha più ne metta. In quattordici mesi si arriva a quattro edizioni e l’effetto già visto ...

Temptation Island Vip 2019 - Prima Puntata : Squalificata Una Coppia! : Temptation Island Vip 2019 – Prima Puntata: Parte subito con grandi emozioni la seconda edizioni del reality show più bollente dell’estate che vede l’eliminazione di una delle coppie per aver violato il regolamento, e alcune coppie in grande crisi. Non ha tradito le attese la Prima Puntata di Temptation Island Vip 2019. Le coppie si sono messe subito in discussione dando ragione agli autori sulle scelte che avevano fatto per il ...

Ascolti Tv Lunedì 9 settembre - vince Montalbano 21.3% contro 18.2% di Temptation Island Vip : Ascolti Tv Lunedì 9 settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Il Commissario Montalbano (r) – Rai 1 – 4.486 milioni e 21.3% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Temptation Island Vip 2 – Canale 5 – 2.949 milioni e 18.16% fino all’1:10 (3.449 e 19.8% lo scorso anno) 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Colombiana – Italia 1 – ...

Ciro Petrone e Federica Caputo fuori da Temptation Island Vip : lui ha violato le regole - : Luana Rosato Ciro Petrone non resiste alla lontananza da Federica Caputo e viola le regole di Temptation Island Vip: Alessia Marcuzzi comunica l'uscita dal programma La prima puntata della seconda edizione di Temptation Island Vip è partita con una eliminazione inaspettata per la coppia composta da Ciro Petrone e Federica Caputo. I due sono stati costretti ad abbandonare il programma a causa di una violazione del regolamento da parte ...

Temptation Island Vip - Giovanni Conversano contro Serena Enardu - : Francesca Galici La prima puntata di Temptation Island Vip ha regalato i primi momenti "drammatici" per la coppia formata da Serena Enardu e Pago e Giovanni Conversano, da casa, ha deciso di dire la sua sull'ex fidanzata La prima puntata di Temptation Island Vip ha regalato molti spunti di riflessione e ha fatto subito entrare nel vivo del senso di questo programma. La prima coppia a subire il “terremoto delle tentazioni” è stata ...

Temptation Island Vip - Pago in lacrime dopo aver visto i video di Serena Enardu : La prima puntata di Temptation Island Vip, e dunque l’esordio di Alessia Marcuzzi come padrona di casa, è stata piuttosto movimentata. Al punto che si è conclusa con la squalifica di una delle 6 coppie in gioco. Ciro Petrone, l’attore di Gomorra, soffriva troppo la lontananza dalla sua Federica e ha violato il regolamento raggiungendola al villaggio. Un ‘colpo di testa’ che è costato a entrambi l’uscita dal reality. Ma anche per Pago, il ...

Temptation Island VIP 2019 - 1a puntata/ Er Faina lascia Sharon? Ciro Petrone e la fuga trash... : Temptation Island VIP Ciro e Federica hanno chiuso la prima puntata con una clamorosa squalifica. Tremano Federica e Damiano ma anche...

Temptation Island Vip anticipazioni : cosa accadrà nella 2° puntata : Temptation Island Vip seconda puntata: arriva il confronto tra Er Faina e Sharon La seconda edizione di Temptation Island Vip si è chiusa poche ore fa e i colpi di scena non sono mancati. Le sei coppie che hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti sull’isola delle tentazioni hanno visto traballare le loro certezze. A sorpresa anche Damiano Coccia, Er Faina, ha dovuto fare i conti con drammi d’amore. Il ragazzo è rimasto ...

Temptation Island Vip - la 1^ parte sarà visibile su La5 e MediasetPlay : Torna anche quest'anno su Mediaset l'appuntamento con uno degli show televisivi più attesi di fine estate, Temptation Island Vip. Lunedì 9 settembre, infatti, in prima serata su Canale 5 è andata in onda la tanto attesa prima puntata della seconda edizione in cui sono state presentate le 5 coppie che quest'anno metteranno alla prova la loro relazione trascorrendo 21 giorni nei villaggi insieme ai tentatori e alle tentatrici. Per tutti coloro che ...

Temptation Island Vip - compleanno amaro per Pago : «Alessia - mi viene da piangere» : Temptation Island Vip 2, compleanno amaro per Pago: «Alessia, mi viene da piangere». Pacifico Settembre in arte Pago durante la prima puntata di Temptation,, sta scoprendo una Serena completamente diversa, e al momento del falò con Alessia Marcuzzi scoppia a piangere. Serena è fidanzata da sei anni con Pago, appena entrata nel villaggio con i fidanzati la Enardu si è sfogata e in un confessionale ha tirato fuori tutte le frustrazioni del suo ...