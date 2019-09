Tagli su DPlay tre adolescenti raccontano le storie di autolesionismo

Fonte : dituttounpop

(Di martedì 10 settembre 2019)suPlus dal 10 settembre in anteprima streaming, a Ottobre su Real Time. In occasione della giornata per la prevenzione al suicidio Il suicidio, nel mondo, è la seconda causa di morte tra giovani e giovanissimi. In Italia circa 200 decessi all’anno riguardano ragazzi sotto i 24 anni. La tendenza al suicidio è in calo, rileva ISTAT, ma cresce il fenomeno dell’tra gli. In occasione della Giornata mondiale per la prevezione del suicidio e in concomitanza del convegno scientifico “Bambini,e suicidio: una nuova emergenza” all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, arriva dal 10 settembre suPlus “”: il documentario, scritto da Stefano Pistolini, Daniele Autieri e Giuseppe Scarpa, prodotto da Darallouche Film per Discovery Italia, racconta ledidi tre giovani ex pazienti del Bambino Gesù. “” sarà ...

