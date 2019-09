Svelata la trama di Grey’s Anatomy 16×01 | la sorte di Jackson sarà chiara già nel primo

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 10 settembre 2019) Si intitola Nothing Left to Cling To (Nient'altro a cui aggrapparsi) l'episodio di Grey's16x01 che apre la nuova stagione del medical drama di Shonda Rhimes, al via negli Stati Uniti il 26 settembre. Ladelepisodio di Grey's16,da ABC insieme alle prime immagini promozionali, racconta di un ospedale in subbuglio per il licenziamento dei veterani Meredith Grey, Alex Karev e Richard Webber da parte del primario Bailey, ma svela anche ladiAvery, scomparso nel bosco nel finale della quindicesima stagione. Quel che pare evidente è chesia ancora vivo e che l'episodio mostrerà cosa gli sia accaduto nelle ore in cui la sua compagna Maggie lo ha dato per disperso. Ecco la sinossi della première di stagione: Nothing Left to Cling To è stato scritto dalla showrunner di Grey'sKrista Vernoff, da quest'anno anche alla ...

