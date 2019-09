Sussidi ambiente | bonus 18enni e Spending | i consigli di Cottarelli

Fonte : affaritaliani

(Di martedì 10 settembre 2019) Giuseppe Conte conferma la riduzione delle tasse, partendo da quelle sul lavoro. Ma di quanto dev'essere la sforbiciata per generare un effetto espansivo visibile sul Pil visto che l'Italia è in stagnazione? E, soprattutto, dove trovare le risorse visto che il premier ha parlato di generico "contrasto all'evasione" e "controllo rigoroso della spesa corrente"? Affaritaliani.it lo ha chiesto a Carlo, economista, ex commissario straordinario per lareview nel governo Letta, ora direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica di Milano. Segui su affaritaliani.it

